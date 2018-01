Jackpot.com lanciert exklusiven monatlichen Lotto-Aboservice

London (ots/PRNewswire) - Die Online-Lotto-Plattform Jackpot.com hat heute ein neues, exklusives Abo-Produkt für die US-amerikanischen Lotterien US Powerball und US MegaMillions bekannt gegeben, das sowohl preislich als auch bezüglich seines Angebots einzigartig ist.

Mit dem neuen monatlichen Abo-Produkt nehmen Nutzer automatisch an allen Lottoziehungen des Monats (zwei pro Woche) teil. Des Weiteren bietet es unvergleichliche Flexibilität, was das Ändern der ausgewählten Lottozahlen vor jeder Ziehung betrifft.

Das 9,99 GBP pro Monat kostende Abo für US Powerball und US MegaMillions ist das erste seiner Art.

Pablo Grunbaum, COO von Jackpot.com, kommentierte: "Unsere Entscheidung, ein Netflix-artiges Abomodell für internationale Lotterien anzubieten, soll zur Weiterentwicklung der Branche beitragen und Verbrauchern Flexibilität bieten.

Powerball und MegaMillions sind bei unseren Nutzern auf der ganzen Welt nach wie vor sehr beliebt. Mit unserem neuen, preiswerten Abo-Produkt, mit dem man nie wieder eine Ziehung verpasst, reagieren wir auf deren Bedürfnisse. Im Laufe des Jahres werden wir diese Option auch für viele weitere Lotterien anbieten."

Jackpot.com ermöglicht es Nutzern derzeit, an 19 der größten und beliebtesten Lotterien der Welt teilzunehmen, darunter US Powerball, EuroMillions, US Megamillions, Lotto Deutschland und Lotto Irland.

