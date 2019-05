Jiangsu Seraphim Solar System Co., Ltd.

Seraphim bringt PLANET-Produkte speziell für den Energiespeichermarkt heraus

Peking (ots/PRNewswire)

Jiangsu Seraphim Solar System Co., Ltd. ("Seraphim"), ein in China ansässiger Hersteller von hochwertigen Solarprodukten, hat jüngst seine PLANET-Produktreihe für 2019 vorgestellt und richtet sich damit an den globalen Markt für Energiespeichersysteme.

Das PV-Energiespeichersystem Mercury-5 ist für den Hausgebrauch konzipiert, während das PV-Energiespeichersystem Jupiter-100 PV speziell für Industrie- und gewerbliche Kunden entwickelt wurde. Es lässt sich mit einer App verbinden und so bequem vom Smartphone aus bedienen.

Laut Seraphim handelt es sich beim Mercury-5-System um ein grünes, effizientes und zuverlässiges PV-Energiespeichersystem mit einer Kapazität von 5 kWh, das dem Trend zum Smart Home Rechnung trägt. Das Jupiter-100-System mit einer Kapazität von 100 kWh lässt sich flexibel installieren und hilft Unternehmen dabei, Betriebs- und Wartungskosten einzusparen.

Das PV-Energiespeichersystem Mercury-5 ist die perfekte Lösung für Privathaushalte, die beispielsweise nicht an das Stromnetz angeschlossen sind, häufige Stromausfälle oder hohe Strompreise beklagen oder geringe Finanzhilfe bei Elektrizitätskosten erhalten. Neben einer höheren selbsterzeugten Stromkapazität senkt das System die Strompreise und gewährleistet eine stabile Stromversorgung.

Das PV-Energiespeichersystem Mercury-5 zeichnet sich durch ein stabiles und zuverlässiges Wi-Fi-Signal aus, weshalb es auch in abgelegenen Gebieten wie erwartet funktioniert.

Nach Aussage von Seraphim können Industrie- und gewerbliche Kunden mit hohem Stromverbrauch, die das Jupiter-100-System einsetzen, den Spitzenverbrauch besser abdecken und ihre Umsatzsituation verbessern.

"Seraphim ist bestrebt, ein herausragendes Benutzererlebnis und einen maximalen Kundennutzen zu bieten", sagte Polaris Li, President von Seraphim. "Die PLANET-Produktreihe fußt auf erstklassiger F&E, jahrelanger Entwicklungsarbeit im PV-Markt und einer passenden Strategieimplementierung, weshalb wir fest mit einem durchschlagenden Markterfolg rechnen."

Seraphim besteht seit 2011 und hat sich in kurzer Zeit als feste Größe etabliert mit Rankings wie Tier-1 von BNEF und Top Performer von DNV GL. Das Unternehmen hat einen loyalen internationalen Kundenstamm mit hohen Ansprüchen. Mit einer installierten Basis von über 6 GW in mehr als 40 Ländern betreut Seraphim Kunden auf der ganzen Welt mit hochqualitativen Produkten und Profi-Service.

