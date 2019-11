Presse- und Informationszentrum Cyber- und Informationsraum (CIR)

Geeks testen Geeks - Das neue Cyber/IT Evaluation Center

Am 25. November stellen sich rund zwanzig MINT (Mathematik, Informatik, Naturwissenschaften, Technik) studierte Offiziere aus allen Bereichen der Bundeswehr am Cyber/IT Evaluation Center (CITEC) einer Herausforderung. Sie absolvieren einen vierstündigen IT-Test, um ihr Know-How im Bereich Cyber/IT unter Beweis zu stellen. Ihr Ziel: den Wechsel in den hochspezialisierten Werdegang Cyber/IT-Dienst zu schaffen.

Fehlende IT-Spezialisten stellen Arbeitgeber, Behörden und Unternehmen gleichermaßen vor erhebliche Herausforderungen. Die Lücke zwischen "Angebot und Nachfrage" von IT-Spezialistinnen und IT-Spezialisten ist im Laufe von nur vier Jahren auf fast 60.000 Fachkräfte gestiegen und hat sich damit verdreifacht. Genau diese Spezialistinnen und Spezialisten sind es aber, die den Weg in das Zeitalter der Digitalisierung, auch in der Bundeswehr, bahnen können. Um die Auswirkungen des Fachkräftemangels abfedern zu können, muss die Bundeswehr neue Wege gehen. Wie durch Einbringen der Fachlichkeit im Cyber/IT-Bereich ein Mehrwert für Personalgewinnung, aber auch Personalbindung generiert werden kann, hat das Kommando Cyber- und Informationsraum in verschiedenen Untersuchungen analysiert. Das CITEC ist das Ergebnis.

Das CITEC - der erste Pilot

Am CITEC werden zunächst 23 potentielle Werdegangswechsler, die ein MINT Studium abgeschlossen haben in einem vier stündigen IT-Test geprüft. Ziel ist, die Bewerber auf ihre Fähigkeiten im Bereich Cyber/IT zu prüfen, um herauszufinden, ob sie fachlich den Anforderungen für eine Karriere im Cyber/IT-Dienst genügen. An der Erarbeitung des Tests mit seinem umfangreichen Fragenpool haben IT-Spezialisten aus dem gesamten Organisationsbereich Cyber- und Informationsraum intensiv mitgewirkt - vom Spezialisten im Bereich Frequenzmanagement bis hin zum Cyber Operateur. Nach der Devise "Spezialisten prüfen und beraten Spezialisten" erfolgt nach Abschluss des Tests ein Gespräch auf Augenhöhe mit den Interessenten, um gemeinsam über weitere Verwendungsmöglichkeiten zu sprechen. Nach dem Test und dem Austausch untereinander können dann die Personalerinnen und Personaler über konkrete Möglichkeiten im Verwendungsaufbau entscheiden. Für die 23 Offiziere ergibt sich so die Möglichkeit, eine Karriere im Bereich Cyber/IT-Dienst zu vollziehen, sich persönlich weiterzuentwickeln und neue Wege einzuschlagen.

Neue Wege im War for Talents

Der Dialog auf Augenhöhe zwischen Spezialisten und Interessenten ist wichtig, denn im Kampf um die Besten auf dem Arbeitsmarkt kommt es heute immer mehr darauf an, dass sich Menschen mitgenommen und verstanden fühlen. IT-Spezialisten wollen nicht nur mit "Personalern" sprechen. Sie wollen sich mit anderen IT-Spezialisten zu Chancen und Risiken sowie authentische Erfahrungen auszutauschen, um ihre persönlichen Karrieremöglichkeiten zu erkennen. Die Recruiter der Bundeswehr, also die Vertreter des Bundesamtes für das Personalmanagement der Bundeswehr, stellen Personal für die unterschiedlichsten Aufgaben der Bundeswehr ein - von Soldaten für die Kampftruppe über Versorgungsoffiziere bis hin zu hochspezialisierten Technikern. Sie sind Spezialisten für Recruiting und Personalmanagement. Im Organisationsbereich Cyber und Informationsraum liegt dagegen die Fachkompetenz für den Cyber/IT-Dienst. Nur im Zusammenspiel wird es künftig gelingen, die richtigen Menschen für die wichtigen Aufgaben im Cyber/IT-Dienst zu bringen und zu halten.

Way ahead: Das CITEC als zukunftsweisendes und authentisches IT-Screening

Weitere 25 Offiziere stehen bereits heute in den Startlöchern und werden in einem nächsten Durchgang im Jahr 2020 geprüft. Daraufhin wird das CITEC in weiteren Piloten schrittweise für die Testung für Bewerberinnen und Bewerbern mit abgeschlossenem Studium und Berufserfahrung ("Seiteneinsteiger") sowie Bewerberinnen und Bewerbern mit Schulabschluss ausgebaut. Auch die Testung von Menschen ohne formal nachgewiesene Kompetenzen wird zukünftig mit dem CITEC möglich sein. Ziel ist, tatsächlich vorhandene Fachkenntnisse für einen möglichen Einsatz im Cyber/IT-Dienst zu erkennen und gezielt zu nutzen. Am 27. November wird sich Generalmajor Jürgen Setzer, stellvertretender Inspekteur des Cyber und Informationsraumes, persönlich von den Ergebnissen des Pilotdurchgangs überzeugen.

