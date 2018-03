Samson Lee, führender Vertreter der Crypto-Community und FinTech-Autorität, wird Beiratsmitglied bei der weltweit ersten Blockchain-basierten Streaming-Plattform Play2Live

Valletta, Malta (ots/PRNewswire) - Wie Play2Live verkündet hat, ist Samson Lee, der hocherfahrene Krypto-Investor in China und APAC, seinem Beirat beigetreten.

Samson (Sam) Lee ist ein serieller Unternehmer im Technologiesektor mit über 20 Jahren Erfahrung in den Bereichen KI, Kryptowährung und Krypto-Assets, Tokenverkauf/ICO, digitale Unterhaltung, neue Medien, soziale Medien, mobiler/E-Commerce, IoT und intelligente Endgeräte. Er kann bei Auflage, Investition, Inkubation, Betrieb und Kapitalisierung erfolgreicher E-Ventures in APAC-Regionen eine beeindruckende Erfolgsbilanz vorweisen. Samson betätigt sich derzeit als Gründer und CEO von CoinStreet, Präsident für das Asiengeschäft bei Next.TV Inc., Gründungsvorsitzender der China Greater Bay Area TechFin Association, Mitgründer von The Blockchain Centre of Hong Kong, Chefberater für Kryptowirtschaft bei der Gibraltar Blockchain Exchange, Vorstandsreferent von Universa.io und Vorsitzender der STM Digital Group.

"Sam hat über die Jahre zahlreiche bahnbrechende digitale Services und E-Business-Unternehmungen quer durch Asien kommerzialisiert. Darüber hinaus hat er sich als innovativer Unternehmer und hocherfahrener Krypto-Wirtschaftsexperte einen Namen gemacht. Samson wird uns dabei helfen, eine einzigartige und transparente Ökonomie auf Basis des Erlösbeteiligungsmodells aufzulegen, die die Branche revolutionieren wird. Wir werden für Streamer, Gamer und eSport-Fans die ultimative End-to-end-Lösung liefern, die alle Bedürfnisse abdeckt und beweist, dass Blockchain die Antwort auf die Zukunft des eSports ist", kommentierte Alexey Burdyko, CEO und Gründer von Play2Live.

Das Herzstück der P2L-Plattform ist ein Streaming-Dienst mit Videoübertragung von Gaming- und eSport-Inhalten. Dank Blockchain-Technologie ist P2L in der Lage, eine besondere Mischung auf interaktiven Features und Monetisierungs-Tools anzubieten, die man auf bestehenden Streaming-Plattformen vergebens sucht. Diese disruptive Branchenlösung verschafft allen Beteiligten Zugang zu Monetisierungsmöglichkeiten, einschließlich der Zuschauer. Grundsätzlich kann jeder an der Peer-zu-Peer-Interaktion teilhaben und Geld verdienen, selbst der Zuschauer.

"Die Welt des eSports ist noch stark zentralisiert. Durch Integration von Blockchain und eSport hat Play2Live die Branche revolutioniert, indem ein dezentralisiertes Ökosystem errichtet wurde. Darin können verschiedene Beteiligte wie eSport-Veranstalter, Spieler, Sponsoren und Game-Entwickler miteinander interagieren", sagte Samson Lee, Gründer und CEO von CoinStreet. "Zudem haben sie das Ökosystem durch eSport-Token aufgewertet. Dadurch entsteht eine neue Token-Ökonomie, die den reibungslosen Handel mit digitalen Assets erleichtert und verschiedenen Beteiligten des Ökosystems neue Möglichkeiten zur Incentivierung eröffnet. Ich bin überzeugt, dass dies eine deutlich positive Signalwirkung für die Branche hat."

