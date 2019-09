Rishikul Yogshala

Mit Yoga entfalten - Fokus auf Körper, Geist und Seele mit Yoga-Lehrertraining in Indien und Nepal

Rishikesh, Indien (ots/PRNewswire)

Rishikul Yogshala gab seine Programme für Yoga-Lehrertraining und Yoga-Retreats in Indien und Nepal für 2019-2020 bekannt.

Die vollständige Multimedia-Mitteilung finden Sie hier: https://www.multivu.com/players/uk/8599951-yoga-teacher-training-india-nepal

Der Hauptsitz der Schule befindet sich in Rishikesh, Indien, wo mehr geboten wird, als nur das Erlernen körperlicher Asanas. Der Stundenplan deckt die traditionellen Yogaformen Hatha und Ashtanga sowie andere Yogadisziplinen ab, wie z. B. Meditation, Pranayma, Yoga-Philosophie, spirituelle Diskurse oder Satsang, einschließlich Lehrmethoden, Workshops und mehr.

Das Motto ist simpel: die alten Weisheiten allumfassend verbreiten und einen erleuchtenden Weg zu Gesundheit und Wohlbefinden ebnen. Um dem gerecht zu werden, wird der Gestaltung des Lehrplans, der den Richtlinien der Yoga Alliance entspricht, besondere Bedeutung beigemessen.

Die Schule bietet Yoga-Lehrertraining für 200 Stunden, 300 Stunden und 500 Stunden an.

Das Yoga-Lehrertraining über 200 Stunden dauert einen Monat und lehrt die Grundlagen, um sich auf seine ganz persönliche Yogareise zu begeben. Im Mittelpunkt des Trainings stehen u. a. persönliches Wachstum durch Yoga-Asanas, Anpassungs- und Ausrichtungstraining und Yoga-Philosophie. Das Yoga-Lehrertraining über 300 Stunden richtet sich an Absolventen des 200-Stunden-Kurses, die gerne ihre Yoga-Praktiken durch eingehendes Studium und ausführlichere Untersuchung von Yoga vertiefen möchten. Das Yoga-Lehrertraining über 500 Stunden ist ein zwei Monate langer Kurs mit umfassendem Stundenplan, der den 200-Stunden- und 300-Stunden Kurs umschließt.

Darüber hinaus organisiert Rishikul Yogshala Yoga-Retreats in Indien und Nepal. Diese Retreats sind ideal, um aus dem Alltag auszubrechen oder einfach seine Yoga-Kenntnisse zu verbessern.

Seit ihrer Gründung im Jahr 2010 hat die Schule einen weiten Weg zurückgelegt und konnte sich als renommiertes Yoga-Institut etablieren, das diese althergebrachte holistische Praktik auf authentische und ehrliche Weise vermittelt.

Informationen zu uns: Rishikul Yogshala, eine der am höchsten ausgezeichneten Yoga-Schulen, gehört zur Yoga Alliance USA und besteht seit neun Jahren. Die Schule, mit Hauptsitz in Rishikesh, bietet sowohl in Kerala, Indien, als auch in Nepal einen friedlichen Rückzugsort für persönliches Wachstum durch Yoga.

Bitte besuchen Sie für weitere Informationen https://www.rishikulyogshala.org, oder wenden Sie sich telefonisch an Manmohan Singh, +91-7060060954 oder senden Sie eine E-Mail an info@rishikulyogshala.org.

Video - https://www.youtube.com/watch?v=A_xTxT5iL58

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/969881/Rishikul_Yogshala.jpg

Original-Content von: Rishikul Yogshala, übermittelt durch news aktuell