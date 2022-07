BuVEG - Bundesverband energieeffiziente Gebäudehülle

Sofortprogramm Gebäudesektor: Gebäudehülle fehlt

Berlin (ots)

Das heute von der Bundesregierung vorgestellte "Sofortprogramm für den Gebäudesektor" stößt auf deutliche Kritik beim Bundesverband energieeffiziente Gebäudehülle (BuVEG e.V.).

"Modernisierungen an der Gebäudehülle wie Dämmung, Fenster und Co. finden kaum Berücksichtigung, obwohl sie den Verbrauch eines jeden Gebäudes schlagartig und signifikant senken. Die Gebäudehülle außer Acht zu lassen, ist ein strategischer Fehler in Hinblick auf Verbrauchreduzierung und Klimaschutz", sagt Jan Peter Hinrichs, Geschäftsführer des BuVEG.

Die Gebäudehülle spielt nicht nur selbst bei der Verbrauchssenkung eine wichtige Rolle, sie ermöglicht auch erst anderen Strategien wie der Wärmepumpe-Offensive ihr Gelingen: Denn ohne eine modernisierte Gebäudehülle können Wärmepumpen erst gar nicht ihre volle Wirkung entfalten. Hinrichs abschließend: "Die Bundesregierung sollte ihr Sofortprogramm dringend nachjustieren, sonst wird der Gebäudesektor weiterhin ein Sorgenkind bleiben."

Original-Content von: BuVEG - Bundesverband energieeffiziente Gebäudehülle, übermittelt durch news aktuell