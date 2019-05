Longview Solutions Inc.

Globaler Softwareanbieter Longview Lädt Im 25. Jahr Zur Anwenderkonferenz Dialog - Thema: Connected Finance

Longviews Konferenz für Experten in Controlling, Finanzen und Steuern feiert 25 Jahre branchenführende Exertise und bietet Teilnehmern exklusive Einblicke und Mehrwerte für die digitale Transformation der Finanzabteilung

Die Dialog, Longviews jährliche Anwenderkonferenz, wird in diesem Jahr 25. Das Networking-Forum begeistert Kunden, Partner, Interessenten und Sponsoren seither gleichermaßen. Jedes Jahr vermittelt die Dialog Teilnehmern neueste Technologien und praktische Erkenntnisse zum Thema Connected Finance. Aktuell geht es um die digitale Transformation der Finanzabteilung mit Planung, Analyse und Reporting sowie Steuern. Auch Trends und Innovationen werden im Rahmen von Keynotes aufgegriffen.

Im Jubiläumsjahr findet die europäische Dialog als Roadshow statt und kommt als Dialog on the Move nach Paris, London und Frankfurt.

Die Dialog in Paris findet am 18. Juni statt, die Dialog in London folgt am 20. Juni. Für Frankfurt steht bereits der Termin am 24. September. Namhafte Keynote-Speaker (Dr. Christian Fuchs, BARC sowie Dr. Jürgen Faisst, IBCS) sind schon im Programm.

Bei allen drei Anwenderkonferenzen liegt der Fokus auf Connected Finance - jeweils mit den für die Märkte relevanten Präferenzen. Die Vorträge umfassen:

- Fachspezifische Fragestellungen (Steuer, Transfer Pricing, Planung 4.0, Analytics und Reporting) - Innovationen der Longview-Product-Suite: Tax, Close, Plan (Tidemark), Analytics (Self-Service) - Austausch von Best Practices mit Experten, Partnern sowie Anwenderberichte

Mit renommierten Referenten und Unterstützung namhafter Partner - darunter Deloitte und EY - und Kunden wie BIC, Smiths Detection Group und Vodafone ist die Dialog on the Move auch in diesem Jahr wieder die Veranstaltung für Fachleute, die sich für das Thema digitale Transformation der Finanzabteilung interessieren.

Roland Hölscher, Geschäftsführer und Executive Vice President Customer Success bei Longview, kommentiert: "Wir freuen uns, unseren Kunden und Partnern ein Forum zu bieten, um Erfahrungen und Best Practices auf ihrem Weg der digitalen Transformation auszutauschen - in diesem Jahr, anlässlich unseres 25-jährigen Dialog-Jubiläums, an drei attraktiven Orten in London, Paris und Frankfurt."

Die Anmeldung ist hier möglich.

Über Longview

Longview - 1994 gegründet - ist ein weltweit führender Lösungsanbieter für Software zur Optimierung von Geschäftsprozessen. Unsere Lösungen Longview Plan, Longview Close, Longview Tax und Longview Analytics ermöglichen es Unternehmen auch in komplexen internationalen Strukturen durch gezielte Unterstützung bei der Konsolidierung, Auswertung und Analyse von Kennzahlen, die richtigen Geschäftsentscheidungen zu treffen.

Unsere Plattform gibt es sowohl on Premise als auch in der Cloud. Unsere leistungsfähigen, intelligenten Lösungen liefern dabei eine zuverlässige und übersichtliche Darstellung der relevanten Unternehmenskennzahlen. Dank unserer anerkannten Branchenexpertise und unserer nahtlos integrierten Plattform vertrauen viele namhafte und internationale Unternehmen Longview bei der Steuerung ihrer Geschäftsprozesse, der Verbesserung der Datenintegrität, der Transparenz der Finanzdaten zur Entscheidungsfindung. Longview ist ein globales Unternehmen mit Hauptsitz in Toronto, Kanada und Niederlassungen auf der ganzen Welt. Weitere Informationen zu unserem Unternehmen sowie zu unseren Lösungen finden Sie unter www.longview.com

