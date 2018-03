CannaRoyalty Tochtergesellschaft Trichome Yield Corp. vergibt weiteren Posten im Vorstand

Ottawa, Ontario (ots/PRNewswire) - Brent Cox hat nachweisliche Kompetenzen bei Investitionen und bedeutsame Erfahrungen in der Cannabis-Industrie.

CannaRoyalty Corp. (CSE: CRZ) (OTCQX: CNNRF) ("CannaRoyalty" oder das "Unternehmen") hat heute die Berufung von Brent Cox, einem erfahrenen Investor und Experten bei privatem Eigenkapital und Kapitalerhöhungstransaktionen in der Cannabis-Industrie, in den Vorstand von Trichome Yield Corp. ("Trichome"), einer Tochtergesellschaft von CannaRoyalty, mit sofortiger Wirkung bekannt gegeben. Nach dieser Berufung besteht der Vorstand aus fünf Mitgliedern, von denen vier unabhängig von CannaRoyalty sind.

Herr Cox ist ein erfahrener Investor und Finanzier. Brent wurde nach einigen Jahren in The Yuaica Companies, wo er bei der Investition und Überwachung von über 4,0 Mia. USD von privatem Eigenkapital unterstützend tätig war, ein Gründungspartner von The Inception Companies, einem privaten Investmentmittel mit Schwerpunkt im globalen Cannabis-Markt. Er sitzt momentan im Vorstand von zwei erfolgreichen vertikal integrierten Cannabis-Unternehmen in den USA, MedMen und The Pharm.

"Ich freue mich Brents Berufung in den Vostand von Trichome bekannt zu geben", sagte Marc Lustig, CEO von CannaRoyalty. Trichome positioniert sich als herausragender unverwässernder Finanzier und Anbieter von Mehrwertdienstleistungen in der legalen Cannabis-Industrie. Brents Wissen und Erfolge sind eine fantastische Ergänzung zu der bedeutsamen Erfahrung unserer anderen hochgeschätzten Vorstandsmitglieder von Trichome, wodurch wir letztendlich Werte für die Anteilseigner von CannaRoyalty schaffen."

Herr Cox hat nachgewiesene Fähigkeiten, die eine gute Ergänzung zu denen der bestehenden Mitglieder darstellen, die Anfang des Monats bekannt gegeben wurden. Die bestehenden Vorstandmitglieder sind: Afzal Hasan, stellvertretender Vizepräsident von Corporate Development für CannaRoyalty; Dr. Jonathan Page, Gründer und CEO von Anandia Laboratories Inc.; Marissa Lauder, CFO von Street Capital Group Inc. und seiner Tochtergesellschaft Street Capital Bank of Canada; und Timothy Diamond, CEO von Whitehall Apartments Corp.

Einen detaillierteren Lebenslauf der bisher berufenen Vorstandmitglieder finden Sie in einer früheren Veröffentlichung von CannaRoyalty vom 1. Februar 2018: CannaRoyalty Tochtergesellschaft Trichome Yield Corp. benennt Vorstand.

Über Brent Cox

Brent Cox ist ein Gründungspartner von The Inception Companies, einem privaten, opportunistischen Investmentmittel mit Schwerpunkt im Cannabis-Markt. Inception hat eine Vielzahl an Holdings in der gesamten Kapitalstruktur von Marken, Managementunternehmen, Technologieplattformen, Züchtern/Herstellern, Vertreibern und Immobilien in der Cannabis-Industrie. Zuvor war Brent Direktor bei The Yuaica Companies, einer Privateigenkapitalfirma, wo er bei der Investition und Überwachung von Transaktionen im Wert von über 4,0 Mia. USD an privatem Eigenkapital unterstützend tätig war. Vor Yucaipa Brent Analyst im Investmentbanking bei Jefferies & Co. in der Leveraged Finance Group. Herr Cox hat einen B.S.-Abschluss im Rechnungswesen von der University of Southern California. Er sitzt momentan im Vorstand von zwei erfolgreichen vertikal integrierten Cannabis-Unternehmen in den USA, MedMen und The Pharm. Zuvor war er Vorstandsmitglied bzw. Beobachter für Soho House Group, Americold Realty Trust, Versacold International Corp., Stephen Webster, Garrard & Co. Limited, und Hf.Eimskipafelag Islands.

Über CannaRoyalty

CannaRoyalty ist ein aktiver Investor und Betreiben in der legalen Cannabis-Branche. Unser Schwerpunkt liegt auf der Entwicklung und der Unterstützung eines diversifizierten Portfolios von wachstumsbereiten Vermögenswerten in hochwertigen Segmenten des Cannabis-Sektors, inklusive Forschung, Verbrauchermarken, Geräten und geistigem Eigentum. Unser Management-Team kombiniert ein praktisches Verständnis der Cannabis-Industrie mit bewährtem finanziellem Know-how, indem es eine Plattform von Beteiligungen via Lizenzgebührenvereinbarungen, Eigenkapitalbeteiligungen, verbrieften Wandelanleihen, Lizenzvereinbarungen und seinem eigenen Marken-Portfolio organisiert. Die Aktien von CannaRoyalty werden auf dem Canadian Stock Exchange (CSE) unter dem Symbol CRZ und international auf dem OTCQX unter dem Symbol CNNRFgehandelt.

Über Trichome

Trichome ist eine Tochterfirma im mehrheitlichen Anteilsbesitz von CannaRoyalty und wurde gegründet, um sichere Geldverleihlösungen für Unternehmen im der gesamten Wertschöpfungskette der kanadischen Cannabis-Industrie anzubieten. Trichome wird eine Reihe von einfachen förderungsbesicherte Anleihelösungen für Unternehmen anbieten für die Förderung von: Eigenkapitalausgaben inklusive Ausbau oder Erweiterung von bestehenden Einrichtungen, Erwerb von Ausrüstung und Bestand, Geschäftskapital zu Wachstumsunterstützung sowie anderen Eigenkapitalforderungen. Trichome konzentriert sich vorrangig auf den weitgehend unterversorgten kanadischen Cannabis-Schuldenmarkt und erwartet eine Erweiterung, um die Bedürfnisse der vollständig im legalen Markt agierenden Unternehmen im Zusammenhang mit der Entwicklung dieser Rechtssprechung zu decken.

Zukunftsorientierte Aussagen

Aussagen in dieser Pressemitteilung, die zukunftsorientiert sind, unterliegen verschiedenen Risiken und Unsicherheiten im Hinblick auf die spezifischen Faktoren, die hier und an anderer Stelle in regelmäßigen Veröffentlichungen von CannaRoyalty gegenüber kanadischen Wertpapieraufsichtsbehörden veröffentlicht werden. Wenn in dieser Pressemitteilung Worte wie "wird, könnte, planen, schätzen, erwarten, könnte, potentiell, glauben, sollte", oder ähnliche Ausdrücke verwendet werden, sind dies zukunftsorientierte Aussagen.

Zukunftsorientierte Aussagen könnten, ohne Einschränkung, Aussagen in Bezug auf die Erwartungen des Unternehmens hinsichtlich der Wahrnehmung neuer Chancen und eines zukünftigen Wachstums für Trichome und anderer Tatbestände beinhalten.

Obwohl CannaRoyalty versucht hat, wichtige Faktoren zu identifizieren, die zu tatsächlichen Ergebnissen, Leistungen oder Erfolgen führen, die wesentlich von solchen abweichen, die in den zukunftsorientierten Aussagen enthalten sind, können andere Faktoren vorhanden sein, die zu Ergebnissen, Leistungen und Erfolgen führen, die nicht wie angenommen, geschätzt oder beabsichtigt eintreten, inklusive, aber nicht beschränkt auf: Konkurrenz von Banken und anderen Kreditgebern; Bewegung und langfristige Trends bei Zinssätzen; die Fähigkeit des Managements, Unternehmen zu wählen, die im Wert steigen und bei wünschenswerten Transaktionen konkurrenzfähig sein zu können; die Fähigkeit wünschenswerte Transaktionen zu beschaffen; die Abhängigkeit vom Erhalt behördlicher Genehmigungen; Investierung in Zielunternehmen oder Projekte, die eine eingeschränkte oder noch keine umfangreiche Vorgeschichte haben; Gesetzesänderungen; eingeschränkte geschäftliche Vorgeschichte; Verlass auf das Management; Anforderungen für zusätzliche Finanzierung und Vorschriften- oder politische Änderungen.

Es kann keine Garantie gegeben werden, dass sich solche Informationen als genau erweisen oder dass die Erwartungen oder Einschätzungen des Managements in Bezug auf zukünftige Entwicklungen, Umstände oder Ergebnisse eintreten werden. Als Ergebnis dieser Risiken und Unsicherheiten könnten die Ergebnisse oder Ereignisse, die in diesen zukunftsorientierten Aussagen vorausgesagt wurden, sich wesentlich von aktuellen Ergebnissen oder Ereignissen unterscheiden.

Dementsprechend sollten sich die Leser nicht unangemessen auf diese zukunftsorientierten Aussagen verlassen. Die zukunftsorientierten Aussagen in dieser Pressemitteilung wurden zum Zeitpunkt dieser Veröffentlichung getroffen. CannaRoyalty lehnt jegliche Absicht oder Verpflichtung, solche Informationen zu aktualisieren oder zu überarbeiten, ab, falls dies nicht durch das geltende Gesetz erforderlich ist, und CannaRoyalty übernimmt keinerlei Haftung für die Veröffentlichung in Verbindung mit jeglichen anderen hier erwähnten Unternehmen.

Für weitere Anfragen nehmen Sie bitte Kontakt auf mit: Jonathan Ross Investor Relations LodeRock Advisors Inc. jon.ross@loderockadvisors.com +1-416-283-0178 Marc Lustig, CEO CannaRoyalty Corp. info@cannaroyalty.com +1-844-556-5070 www.cannaroyalty.com Für Anfragen zu Anleihen bei Trichome nehmen Sie bitte Kontakt auf mit: Kevin Jarrett, VP, Investments CannaRoyalty Corp. KJarrett@cannaroyalty.com +1-647-388-3256

