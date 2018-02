CannaRoyalty nimmt Stellung zur positiven Absichtserklärung (Memorandum of Understanding) zwischen CDS und Canadian Equities Exchanges

Ottawa, Kanada (ots/PRNewswire) - MOU klärt endgültig jegliche Unsicherheit im Hinblick auf die Wertpapierverrechnung für Emittenten, deren Aktivitäten mit U.S.-Marijuana-assoziiert sind

CannaRoyalty Corp. (CSE: CRZ) (OTCQX: CNNRF) ("CannaRoyalty" oder das "Unternehmen"), ein aktiver Investor und Betreiber in der legalen Cannabis-Industrie, nahm Stellung zur Absichtserklärung (Memorandum of Understanding) (dem "MOU"), welches am 8.Februar 2018 von CDS Clearing and Depository Services Inc. ("CDS") und Canadian Equities Exchanges unterzeichnet wurde.

"In Verbindung mit der positiven Personalmitteilung, die gestern von den Canadian Securities Administrators ("CSA") veröffentlicht wurde, sehen wir diese MOU als eine endgültige und positive Erklärung zur Unterstützung von kanadischen Emittenten, deren Aktivitäten U.S.-Marijuana-assoziiert sind," sagte Marc Lustig, CEO von CannaRoyalty. "Wir applaudieren CDS und seinem Mutterunternehmen TMX Group für die endgültige Klärung dieses Problems für Investoren."

Die MOU verstärkt CDS Vertrauen in individuelle Börsen, um das Verhalten von kotierten Emittenten, basierend auf den Kotierungsvoraussetzungen dieser Börsen, zu überprüfen. Die Canadian Securities Exchange, die die MOU unterzeichnete, hat ihre Unterstützung für Emittenten mit U.S. Cannabis-Vermögenswerten, wie CannaRoyalty, wiederholt zum Ausdruck gebracht.

TMX Group Limited Pressemitteilung in Bezug auf die MOU: http://bit.ly/2nSBanE

Kopie der MOU: http://bit.ly/2sjVcNm

CannaRoyaltys Pressemitteilung in Bezug auf die CSA-Mitteilung vom 8. Februar 2018: http://bit.ly/2BLNK1m

Über CannaRoyalty

CannaRoyalty ist ein aktiver Investor und Betreiber in der legalen Cannabis-Industrie. Unser Schwerpunkt liegt auf der Entwicklung und der Unterstützung eines diversifizierten Portfolios von wachstumsbereiten Vermögenswerten in hochwertigen Segmenten des Cannabis-Sektors, inklusive Forschung, Verbrauchermarken, Geräte und geistigem Eigentum. Unser Management-Team kombiniert ein praktisches Verständnis der Cannabis-Industrie mit bewährtem finanziellem Know-how, indem es eine Plattform von Beteiligungen via Lizenzgebührenvereinbarungen, Eigenkapitalbeteiligungen, verbrieften Wandelanleihen, Lizenzvereinbarungen und seinem eigenen Marken-Portfolio organisiert. CannaRoyaltys Aktien werden auf dem Canadian Stock Exchange (CSE) unter dem Symbol CRZ und international auf dem OTCQX unter dem Symbol CNNRF gehandelt.

Zukunftsorientierte Aussagen

Aussagen in dieser Pressemitteilung, die zukunftsorientiert sind, unterliegen verschiedenen Risiken und Unsicherheiten im Hinblick auf die spezifischen Faktoren, die hier und an anderer Stelle in regelmäßigen Veröffentlichungen von CannaRoyalty gegenüber kanadischen Wertpapieraufsichtsbehörden veröffentlicht werden. Wenn in dieser Pressemitteilung Worte wie "wird, könnte, planen, schätzen, erwarten, beabsichtigen, könnte, potentiell, glauben, sollte", oder ähnliche Ausdrücke verwendet werden, sind dies zukunftsorientierte Aussagen.

Zukunftsorientierte Aussagen könnten, ohne Einschränkung, Aussagen in Bezug auf Angebote, die Verwendung des aus dem Angebot erzielten Nettoerlöses und die Erwartungen des Unternehmens im Hinblick auf neue Chancen und seines zukünftigen Wachstums und andere Tatbestände beinhalten.

Obwohl CannaRoyalty versucht hat, wichtige Faktoren zu identifizieren, die zu tatsächlichen Ergebnissen, Leistungen oder Erfolgen führen, die wesentlich von solchen abweichen, die in den zukunftsorientierten Aussagen enthalten sind, können andere Faktoren vorhanden sein, die zu Ergebnissen, Leistungen und Erfolgen führen, die nicht wie angenommen, geschätzt oder beabsichtigt eintreten, inklusive, aber nicht beschränkt auf: die Abhängigkeit vom Erhalt behördlicher Genehmigungen; Investierung in Zielunternehmen oder Projekte, die eine eingeschränkte oder noch keine umfangreiche Vorgeschichte haben und an Aktivitäten beteiligt sind, die gegenwärtig gemäß den US-Bundesgesetzen illegal sind; Gesetzesänderungen; eingeschränkte geschäftliche Vorgeschichte; Verlass auf das Management; Anforderungen für zusätzliche Finanzierung; Konkurrenz; Behinderung von Marktwachstum und staatliche Annahme aufgrund der öffentlichen Meinung und der Sichtweise auf die medizinische- und nur zur Verwendung für Erwachsene-Marijuana-Industrie und Vorschriften- oder politische Änderungen.

Es kann keine Garantie gegeben werden, dass sich solche Informationen als genau erweisen oder dass die Erwartungen oder Einschätzungen des Managements in Bezug auf zukünftige Entwicklungen, Umstände oder Ergebnisse eintreten werden. Als Ergebnis dieser Risiken und Unsicherheiten könnten die Ergebnisse oder Ereignisse, die in diesen zukunftsorientierten Aussagen vorausgesagt wurden, sich wesentlich von aktuellen Ergebnissen oder Ereignissen unterscheiden.

Dementsprechend sollten sich die Leser nicht unangemessen auf diese zukunftsorientierten Aussagen verlassen. Die zukunftsorientierten Aussagen in dieser Pressemitteilung wurden zum Zeitpunkt dieser Veröffentlichung getroffen. CannaRoyalty lehnt jegliche Absicht oder Verpflichtung solche Informationen zu aktualisieren oder zu überarbeiten ab, falls dies nicht durch das geltende Gesetz erforderlich ist, und CannaRoyalty übernimmt keinerlei Haftung für die Veröffentlichung in Verbindung mit jeglichen anderen hier erwähnten Unternehmen.

Für weitere Anfragen nehmen Sie bitte Kontakt auf mit: Marc Lustig, CEO info@cannaroyalty.com 844-556-5070 http://www.cannaroyalty.com Jonathan Ross, CFA LodeRock Advisors Inc. jon.ross@loderockadvisors.com 416-283-0178

Original-Content von: CannaRoyalty Corp., übermittelt durch news aktuell