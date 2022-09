EXFO Inc.

GIGACLEAR WÄHLT EXFO FIBER MONITORING ZUM SCHNELLEREN NETZWERKSAUSBAU

Quebec City (ots/PRNewswire)

EXFOs Remote-Test und Überwachungslösung für Glasfaserkabel verbessert die Effizienz der Bereitstellung und Fehlererkennung im Betrieb. Weiter werden Kosten und Zeit für Installation und Reparatur reduziert

EXFO, der Experte für Test-, Überwachungs- und Analyseverfahren in der Kommunikationsbranche, gab heute bekannt, dass sich der im ländlichen Bereich führende britische ISP Gigaclear für die EXFO-Lösung zur Remote-Messung und -überwachung von Glasfaserkabeln entschieden hat, um seine ambitionierten Expansionspläne zu unterstützen. EXFOs Technologie wird es dem ISP ermöglichen, die Bereitstellung auf Anhieb erfolgreich durchzuführen, um Fehlersuche und zeitaufwändige Anfahrten während des Betriebs zu reduzieren, und wird nach der Inbetriebnahme die schnelle Fehleridentifizierung von wenigen strategischen, zentralen Standorten innerhalb des Netzwerks aus gewährleisten.

Gigaclear hat es sich zur Aufgabe gemacht, in ausgesuchten ländlichen Städten und Dörfern als erster Anbieter Glasfaserkabel zu verlegen. Das Netzwerk von Gigaclear ist bereits in über 650 ländlichen Gemeinden in mehr als 22 Landkreisen im Südwesten, in den Midlands und im Südosten Englands vertreten. Es sind schon über 300.000 Gebäude an das FTTP-Netzwerk angeschlossen. Der Anbieter befindet sich in einem fortgeschrittenen Stadium der Erweiterung seines Netzes und will seine Dienste in den nächsten Jahren Tausenden weiteren Gebäuden in den Landkreisen Essex, Hertfordshire, Suffolk und Cambridgeshire zur Verfügung stellen.

Um die Ausbauziele der Regierung zu erreichen, müssen die britischen Glasfaseranbieter die Anschlussmenge von 1,5 Millionen Haushalten pro Jahr (2019) auf 6 Millionen Haushalte (2025) beschleunigen und über 500.000 Kilometer Glasfaserkabel verlegen.

EXFOs Technologie wird Gigaclear helfen, die für Bereitstellung und Inbetriebnahme erforderlich Zeit erheblich zu verkürzen, um das voll finanzierte Ausbauziel von 500.000 Haushalten bis Dezember 2023 zu erreichen und so zum Ziel der Regierung beizutragen, bis 2025 85 Prozent der britischen Haushalte an ein gigabitfähiges Breitbandnetz anzuschließen. Darüber hinaus reduziert die Technologie Zeit- und Kostenaufwand bei Fehlersuche und -behebung nach der Inbetriebnahme der Netze erheblich, was Ausfallsicherheit und Kundenzufriedenheit steigert.

„Es kommt nicht oft vor, dass man etwas sowohl schneller als auch besser machen kann, aber dies ist einer dieser Fälle. Es ist uns eine Freude, das zentralisierte Testsystem von EXFO als primäre Methode zur Netzwerksicherung in unseren Netzwerkbereichen der nächsten Generation einzusetzen", so James Harrison, Chief Engineer bei Gigaclear. „In Kombination mit unseren proprietären und eng integrierten Systemen zum Test- und Netzwerkdaten-Management stellen EXFOs Glasfaserüberwachungstechnologie und iOLM-Testeinheiten sicher, dass unser geplantes Netzwerk präzise und gemäß den von uns erwarteten Qualitätsstandards aufgebaut wird. Wir können so unser Netz proaktiv überwachen, was dazu beiträgt, unseren Kunden einen zuverlässigen Service zu gewährleisten."

Die EXFO-Lösung für die Remote-messung und -überwachung von Glasfaserkabeln basiert auf fest installierten OTDR-Prüfgeräten, die an strategischen, zentralen Stellen im Netz platziert sind. Durch optische Umschaltung automatisiert und beschleunigt die Lösung die Durchführung von Tests in verschiedenen Phasen des Netzlebenszyklus, von der Einrichtung bis zum Betrieb. So kann der Zustand der Glasfaserinstallationen ständig geprüft und der Ort von Störungen oder Unterbrechungen innerhalb von Minuten nach ihrem Auftreten lokalisiert werden.

„Die ehrgeizigen Ziele der britischen Regierung und die bereitstehenden Geldmittel führen zu einem raschen Ausbau des Glasfasernetzes, der im ländlichen Raum Großbritanniens jedoch komplexen Umgebungen begegnet und viele Ressourcen und Arbeitskräfte erfordert. Betreiber können es sich nicht leisten, Fehler zu machen, da diese nach der Inbetriebnahme nur sehr kostspielig zu beheben sind", so Wim te Niet, Vice President, EMEA, EXFO. „Hauptziel aller Glasfasernetzbetreiber sollte es sein, Glasfaserkabel auf Anhieb richtig zu verlegen, da dies kostspielige und zeitaufwändige Anfahrten zur Behebung fehlerhafter Netze erheblich reduziert. Unsere Lösung zu Remote-Test und überwachen von Glasfasern bietet vollständige Transparenz über alle Phasen des Netzwerklebenszyklus. Die Techniker von Gigaclear können Probleme so beheben, bevor Endkunden betroffen sind. Dabei wird keine Vor-Ort-Diagnose nötig, was Zeit und Geld spart."

James Harrison sagte weiter: „Da wir wachsen, werden Geschwindigkeit und Einfachheit der Arbeit vor Ort immer wichtiger. Wir konnten unsere Testgeschwindigkeit durch den Einsatz der EXFO-Lösung drastisch erhöhen und manuelle Datenverarbeitungen durch unsere Innen- und Außenteams vermeiden, was das Risiko von Fehlern reduziert. Gigaclear ist schon lange führend in der optischen Qualitätssicherung und der Automatisierung von Testdaten, und wir sind immer bestrebt, der Konkurrenz einen Schritt voraus zu sein."

Über Gigaclear

Gigaclear entwickelt, baut und betreibt ein ultraschnelles Glasfaser-Breitbandnetz in ländlichen Regionen in Mittel- und Südengland. Das 2010 gegründete Gigaclear-Netzwerk erreicht heute Haushalte und Unternehmen in mehr als 650 Ortschaften in 22 Landkreisen – Tendenz steigend. Unser Ziel ist es, ländliche Anwesen, Bauernhöfe und Unternehmen mit den besten Breitbandgeschwindigkeiten in Großbritannien zu versorgen.

Gigaclear entwirft und baut neue Netze in ländlichen Regionen auf, in denen ein Bedarf an besserem Breitband besteht, wobei privatwirtschaftliche Investitionen zum Einsatz kommen. In einigen Gemeinden arbeiten wir mit lokalen Behörden zusammen, um diesen wichtigen Dienst über Subventionen im Rahmen des Programms Building Digital UK (BDUK) bereitzustellen.

Gigaclear Ltd. befindet sich weitgehend im Besitz von Infracapital, einem führenden europäischen Infrastrukturinvestor.

Über EXFO

EXFO entwickelt intelligente Test-, Überwachungs- und Analyselösungen für die globale Kommunikationsbranche. Als Berater genießen wir das Vertrauen von Festnetz- und Mobilfunkbetreibern, Hyperscalern und führenden Unternehmen in den Bereichen Fertigung, Entwicklung und Forschung. Diese Organisationen verlassen sich auf uns, wenn es darum geht, hervorragende Einblicke in Netzleistung, Zuverlässigkeit der Dienste und Nutzererfahrung zu gewinnen. Dank über 35 Jahren Innovation ermöglicht die einzigartige Mischung aus Geräten, Software und Services von EXFO schnellere und sicherere Transformationen in Bezug auf 5G, Cloud-native und Glasfasernetze.

