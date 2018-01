Strategische Kooperation vermittelt chinesischen Entwicklern auf dem CSDN Wissen aus erster Hand zur Blockchain-Technologie

Singapur (ots/PRNewswire) - Strategische Kooperation zur Blockchain-Technologie zwischen Singapurs SCRY.INFO und Chinas größter Open-Source-Entwicklergemeinschaft, CSDN

Mit steigender Beliebtheit des 5G-Netzwerks und weitgehend digitalisierten Informationen steht das Zeitalter der KI-Autonomie vor der Tür. Als neue Netzwerk-Anwendungstechnologie mit praktischem Wert, die sichere Verschlüsselung und verteilte Speicherung bietet, wird Blockchain immer wichtiger für IT-Experten weltweit. CSDN und SCRY.INFO haben einen strategischen Kooperationsvertrag für Open Source, Technologie-Sharing und Anwendungsforschung im Bereich Blockchain abgeschlossen, um zugehörige Technologie, szenariobasierte Anwendungen und die Sondierung für die industrielle Entwicklung durch Nutzung ergänzender Ressourcen umfassend zu vermarkten.

Das CSDN (Chinese Software Developer Network) wurde 1999 gegründet und ist die größte Plattform für die IT- und Softwareentwicklungsgemeinschaft in China. Es bietet chinesischen Softwareentwicklern und IT-Experten umfassende Dienstleistungen im Bereich IT, darunter Wissensaustausch, Karriereentwicklung und Softwareentwicklung, um die stetig wachsenden Anforderungen professioneller Softwareentwickler zu erfüllen, Informationen und Wissen zu sammeln und zu teilen, soziale Netzwerke zu etablieren und zu entwickeln sowie Technologien mithilfe von Softwareentwicklung zu vermarkten. Das CSDN zählt zurzeit mehr als 55 Millionen individuelle Mitglieder sowie Millionen von Technologie-Unternehmen und Technologie-Gemeinschaften. In China stammen 70 % der auf Chinesisch gesuchten Artikel über Computertechnologien vom CSDN, und das CSDN ist die Plattform, wo 90 % aller chinesischen IT-Profis Codierung und Technologien diskutieren.

Diese strategische Kooperation zwischen CSDN und SCRY.INFO wird die Blockchain-Technologie für alle Entwicklerebenen zugänglich machen - über Online-Kurse, Offline-Code-Sharing, Anwendungsforschung zur Sicherheit und Verschlüsselung usw. Basierend auf den von diesen Entwicklern erstellten Anwendungen wird SCRY.INFO Stipendien und internationale Stellenangebote für besonders gute Entwickler bereitstellen. SCRY.INFO hat bereits Entwicklergemeinschaften in Japan, in den USA, in Singapur, China und Kanada etabliert und wird in Kooperation mit CSDN mehr kommerzielle Anwendungen vor Ort auf dem chinesischen Markt anbieten. Außerdem wird es die Vitalität der Branche, die Integration von Technologie sowie industrielle und technologische Innovationen fördern.

Es wird erwartet, dass die strategische Kooperation zwischen SCRY.INFO und CSDN die Entwicklung von Blockchain-Technologie-Ökosystemen kräftig unterstützen und die gesamte Branche beeinflussen wird, sodass auch eher traditionell eingestellte Entwickler die Blockchain nutzen können, um Werte zu schaffen.

