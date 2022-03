M-net Telekommunikations GmbH

Deutsche Telekom bietet ab dem 2. Quartal Anschlüsse über FTTC-Netze von M-net

München (ots)

Deutsche Telekom bietet ab dem zweiten Quartal 2022 Internet- und Telefon-Anschlüsse über die FTTC-Netze von M-net an

FTTC-Wholesale-Partnerschaft in Bayern und im hessischen Main-Kinzig-Kreis

Realisierung über Layer 2-Bitstream-Zugänge von M-net (L2-BSA)

M-net Geschäftsführer Nelson Killius: "Partnerschaft für mehr Kooperation beim Glasfaserausbau"

Dido Blankenburg, Vorstandsbeauftragter für Breitbandkooperationen bei der Telekom Deutschland: "Ein wichtiger Schritt hin zu mehr Anbietervielfalt für rund 230.000 Haushalte in Bayern und Hessen"

Der regionale Glasfaseranbieter M-net und die Deutsche Telekom haben eine FTTC-Wholesale-Kooperation für Bayern und den hessischen Main-Kinzig-Kreis geschlossen. Die Partnerschaft ermöglicht es der Deutschen Telekom, in den von M-net mit Glasfaser bis zum Kabelverzweiger (FTTC = Fiber-to-the-Curb) ausgebauten Gebieten eigene Internet- und Telefonanschlüsse auf Glasfaserbasis zu vermarkten. Die ersten Telekom-Anschlüsse über das Netz von M-net sollen ab dem zweiten Quartal 2022 angeboten werden.

"Mit der Deutschen Telekom verbindet uns bereits seit vielen Jahren eine Partnerschaft bei Vorleistungsprodukten. Wir freuen uns sehr, dass wir die Deutsche Telekom nun erstmals auch als Nachfrager und damit einen weiteren Wholesale-Partner für unsere Glasfaserinfrastruktur gewinnen konnten", so Nelson Killius, Sprecher der M-net Geschäftsführung. "Von dieser Kooperation profitieren beide Unternehmen gleichermaßen. Die Partnerschaft ist zukunftsweisend, da sie einerseits den Weg für weitere Kooperationen ebnet und andererseits einen Beitrag zu einem effizienten Breitbandausbau in Deutschland leistet. Schließlich ist keinem Kunden geholfen, wenn zwei Unternehmen in derselben Region parallel ein zukunftsfähiges Netz bauen, während andernorts die Ressourcen für den dringend benötigten Glasfaserausbau fehlen."

"Die Telekom setzt sich schon lange für das Open-Access-Prinzip ein. Mehr Anbietervielfalt sorgt automatisch für mehr Wettbewerb, die Kundinnen und Kunden bekommen mehr Auswahlmöglichkeiten. Durch die Partnerschaft mit M-net haben in Zukunft rund 230.000 Haushalte in Bayern und dem Main-Kinzig-Kreis die Möglichkeit, auf unser Magenta-Produktportfolio zuzugreifen. Das ist ein richtiger Schritt. Kooperationen sind und bleiben ein zentraler Bestandteil unserer Digitalisierungsstrategie. Ein weiterer positiver Nebeneffekt ist, dass wir aus jeder Zusammenarbeit mit unseren Partnern dazulernen. So können wir zukünftig noch besser auf unsere gegenseitigen Bedürfnisse eingehen", betont Dido Blankenburg, Vorstandsbeauftragter für Breitbandkooperationen bei der Telekom Deutschland.

Start im Frühjahr 2022 avisiert

In den kommenden Wochen schaffen M-net und die Telekom netz- und systemseitig alle erforderlichen Voraussetzungen für die reibungslose technische Umsetzung. Die zentrale Übergabe der Datenströme findet auf Basis von diskriminierungsfreien Layer 2 Bitstream-Zugängen (L2-BSA) über Anbindungen in München und Frankfurt am Main statt. Eine entsprechende Wholesale-Schnittstelle, die von beiden Unternehmen gemeinsam implementiert und genutzt wird, sorgt dabei für vollautomatisierte Prozesse bei der Buchung und Realisierung der Endkundenanschlüsse. Der Vermarktungsstart für die Anschlüsse der Deutschen Telekom über die FTTC-Infrastruktur von M-net in Bayern und dem hessischen Main-Kinzig-Kreis ist für das zweite Quartal 2022 geplant.

Über M-net

M-net ist der führende Glasfaseranbieter Bayerns und bietet seinen Kunden schnelles Internet, günstige Telefon- und Mobilfunkanschlüsse sowie ein breites Fernsehangebot. Auch Geschäftskunden sind bei M-net an der richtigen Adresse: Sie erhalten bei M-net Internet-, Telefonie-, Vernetzungs- und Rechenzentrumsleistungen und eine individuelle Betreuung vor Ort. Als Anbieter aus der Region für die Region vernetzt M-net die Gemeinschaft vor Ort und schafft jeden Tag neue Möglichkeiten in der digitalen Welt. Das Unternehmen ist Vorreiter beim Einsatz der zukunftsfähigen Glasfaser-Technologie und wurde beim Connect Festnetztest sechsmal in Folge als bester lokaler Anbieter in Bayern ausgezeichnet. Darüber hinaus übernimmt M-net auch gesellschaftliche Verantwortung für eine nachhaltige Zukunft: Das Unternehmen ist seit 2021 durch den TÜV Rheinland als klimaneutral zertifiziert und somit der erste klimaneutrale Telekommunikationsanbieter in Deutschland.

Das Versorgungsgebiet von M-net umfasst große Teile Bayerns, den Großraum Ulm und den hessischen Main-Kinzig-Kreis. Hinter M-net steht mit den Stadtwerken München und Augsburg, dem Allgäuer Überlandwerk, der N-ERGIE, infra fürth und den Erlanger Stadtwerken ein Gesellschafterkreis namhafter Regionalversorger. M-net zählt mehr als 500.000 Geschäfts- und Privatkundenanschlüsse, beschäftigt ca. 850 Mitarbeiter und erzielte im Geschäftsjahr 2020 einen Umsatz von rund 272 Millionen Euro.

Weitere Informationen: www.m-net.de/ueber-m-net

Über die Deutsche Telekom

In Deutschland versorgt das Unternehmen über das sogenannte Vectoring mehr als 34,5 Millionen Haushalte und Unternehmen mit Bandbreiten von bis zu 100 Mbit/s im Download. Über 3 Millionen HHUSTOs können bereits einen Glasfaser-Anschluss mit Bandbreiten von bis zu 1 Gbit/s bekommen. Die Telekom will in den kommenden Jahren ihren Beitrag dazu leisten, dass bis 2030 jeder Haushalt und jedes Unternehmen im Bundesgebiet über einen Glasfaser-Anschluss verfügen kann. Erstes Etappenziel bleiben mehr als zehn Millionen FTTH-Anschlüsse bis Ende 2024.

Weitere Informationen:https://www.telekom.com/de

