Mitteldeutschland hinkt bei alternativen Antrieben stark hinterher

Die Infrastruktur und Zulassungsquote von Fahrzeugen mit alternativen Antrieben ist in Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen vergleichsweise schlecht. Das ergeben Auswertungen des MDR-Magazins "Umschau". So zeigen aktuelle Zahlen der Bundesnetzagentur: Nur zirka acht Prozent aller E-Ladesäulen in Deutschland stehen in den drei mitteldeutschen Ländern (insgesamt 737 Stationen). Sachsen hat 303, Thüringen 279 und Sachsen-Anhalt 155. Schlusslicht bundesweit ist das Saarland mit 36 E-Ladesäulen. Spitzenreiter ist Bayern mit 2.010 E-Ladesäulen (siehe Anlage).

Auch bei den Zahlen der zugelassenen Elektro-Fahrzeuge zeigt sich eine ähnliche Verteilung. Von deutschlandweit 143.301 zugelassenen Elektrokraftfahrzeugen sind nur rund drei Prozent in Sachsen zugelassen, zwei Prozent in Thüringen und ein Prozent in Sachsen-Anhalt. An der Spitze stehen Nordrhein-Westfalen (24%), Bayern (21%) und Baden-Württemberg (17%). Die Zahlen des Kraftfahrtbundesamts geben den Stand vom 1.7.19 wieder und betreffen verschiedene Fahrzeugarten (siehe Anlage). Eine Erklärung für die großen Unterschiede könnte die wirtschaftliche Situation in den jeweiligen Bundesländern sein. Auch die Ansiedlung großer Unternehmen überwiegend im Westen: "Unsere These ist, dass die meisten E-Autos Firmen gehören. Kleine, mittelständische Unternehmen können sich Elektrofahrzeuge bisher kaum leisten", sagte Markus Löffler der "Umschau". Löffler ist Verkehrsingenieur beim ADAC Sachsen.

Ebenfalls ausgewertet hat die "Umschau" Zahlen zu vorhandenen Wasserstoff-Stationen. Derzeit gibt es in ganz Deutschland 74 solcher Stationen (Stand 2.9.19). Das zeigen Zahlen des Joint Venture-Unternehmens H2 MOBILITY Deutschland, einem Zusammenschluss verschiedener Firmen. In Sachsen und Sachsen-Anhalt gibt es jeweils nur zwei H2-Ladestationen, in Thüringen keine einzige. Allerdings ist sowohl in Thüringen als auch in Sachsen je eine weitere Station im Aufbau.

Über das Thema berichtet das MDR-Magazin "Umschau" am 03.09.2019 um 20:15 Uhr im MDR-Fernsehen.

"Umschau" | dienstags, 20:15 Uhr, MDR-Fernsehen | mdr-aktuell.de

