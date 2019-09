MDR Exklusiv-Meldung

Conchita Wurst exklusiv bei BRISANT: "Ich entscheide mich jeden Tag neu, wer ich sein möchte."

Leipzig (ots)

Sängerin Conchita Wurst im exklusiven BRISANT-Interview über ihre zwei Identitäten: Privat ist sie ein Mann und heißt Tom Neuwirth. Auf der Bühne ist sie die Kunstfigur Conchita Wurst und sieht mal so und mal so aus. Es sei für sie eben Wurst, wie. Deshalb auch dieser Künstlername.

"Ich entscheide mich jeden Tag neu, wer ich sein möchte. Ob das mehr feminin oder maskulin ist, ist mir relativ egal. Je nachdem, wie ich mich fühle, so drücke ich mich aus. Ich habe das schon seit dem Kindergarten gemacht. Wahrscheinlich wird das nie aufhören." Dementsprechend vielfältig sind ihre Ambitionen im Filmgeschäft, erzählt Conchita im BRISANT-Interview. Und sie verrät einen großen Traum, den sie hat - das Filmgeschäft: "Ich würde wahnsinnig gerne in einem James Bond-Film mitspielen. Ich sehe mich da in fast allen Rollen, um ehrlich zu sein. Aber ich bin auch daran sehr interessiert, mein eigenes Leben zu verfilmen, so exzentrisch wie ich bin, was denn sonst." Und das würde sie auch gern als Regisseurin umsetzen.

Das Interview sendet BRISANT heute, am 03.09.2019, um 17:15 Uhr im ERSTEN.

