MDR Exklusiv-Meldung

MDR-Magazin "Umschau"

Bauernbund: Wenig Nachwuchssorgen bei Landwirten in Sachsen-Anhalt

Ein Dokument

Leipzig (ots)

Die Hofnachfolge in Sachsen-Anhalt ist nach Angaben des regionalen Bauernbundes im Vergleich zu anderen Bundesländern gut geregelt. Im Gespräch mit dem MDR-Magazin "Umschau" sagt Jochen Dettmer, Präsident des Bauernbundes Sachsen-Anhalt: "Aus Umfragen unter unseren Mitgliedern wissen wir, dass es bei uns viele Landwirtfamilien mit zwei oder mehr Kindern gibt, die auch Interesse haben, später in den Betrieb einzusteigen". Der Bauernbund hat in Sachsen-Anhalt etwa 400 Mitglieder. In anderen Bundesländern, vor allem in den westlichen, sei die Situation aufgrund vieler kleinerer Betriebe schlechter. Dettmer lobt außerdem das 2017 von der Landesregierung eingeführte Existenzförderprogramm für Junglandwirte: "Dieses Programm ist einzigartig in Deutschland. Wir bieten damit unseren vielen Absolventen der Fachschulen und Universitäten in den Agrarwissen-schaften eine sehr gute Perspektive." Wesentlicher Bestandteil des Programms ist eine Förderung von 70.000 Euro über einen Zeitraum von fünf Jahren. Nach Angaben des Bauernbundes wurden bislang 25 Anträge von jungen Landwirten unter 40 Jahren für eine solche Existenzgründung genehmigt. Verbesserungswürdig ist nach Ansicht des Bauernbundes hier allerdings noch das Beratungsangebot: "Zur Zeit haben wir noch viele unterschiedliche Anlaufstellen, das ist etwas zersplittert. Wir erarbeiten nun ein Konzept für einen Beratungspool, in dem wir das besser vernetzen und zusammenführen können", so Präsident Jochen Dettmer. Das MDR-Magazin "Umschau" hat Zahlen des Statistischen Bundesamtes ausgewertet. Der Agrarstrukturerhebung 2016 zufolge sind in Sachsen-Anhalt 14% der Betriebsleiter in landwirtschaftlichen Einzelunternehmen 65 Jahre oder älter. In Sachsen sind es 11% und in Thüringen 15%. Damit liegen die drei Bundesländer weit über dem Bundesdurchschnitt von 8%.

Über das Thema Nachfolger in der Landwirtschaft berichtet das MDR-Magazin "Umschau" auch heute Abend um 20:15 Uhr im MDR-Fernsehen.

Anlage: Hintergrundinformationen zu Betriebsleitern im Alter 65 Jahre oder älter - MDR-Gebiet und bundesweit

Unter Angabe der Quelle sofort frei "Umschau", dienstags, 20.15 Uhr, MDR-Fernsehen www.mdr.de/umschau | facebook.com/MDRumschau

Pressekontakt:

MDR, Achim Schöbel, Redaktionsleiter Wirtschaft und Ratgeber,

Tel.: (0341) 3 00 45 08

Original-Content von: MDR Exklusiv-Meldung, übermittelt durch news aktuell