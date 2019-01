MDR Exklusiv-Meldung

MDR-Magazin "Hauptsache gesund" zur Feinstaub-Debatte

Herzspezialisten gegen Panikmache beim Feinstaub

Leipzig (ots)

Nach dem Zweifel verschiedener Lungenärzte zu den Feinstaubgrenzwerten, raten renommierte Herzspezialisten aus Leipzig in der aktuellen bundesweiten Diskussion zu mehr Sachlichkeit. "Aus medizinischer Sicht ist das eine sehr emotional geführte Debatte, die etwas überstrapaziert wird. Die Belastung von Feinstaub auf die Gesundheit, und vor allem das Herz, ist nicht gut untersucht", erklärt Prof. Dr. med. Holger Thiele, Direktor der Klinik für Kardiologie am Herzzentrum Leipzig im Gespräch mit dem MDR-Magazin "Hauptsache gesund" für seinen Fachbereich.

Prof. Ulrich Laufs, Leiter der Kardiologie am Universitätsklinikum Leipzig ergänzt: "Feinstaub schädigt die Gefäße, das ist unstrittig" so Laufs. "Aber diese Erkenntnis beruht auf Tierversuchen und Zellkultur-Experimenten im Labor. Keine Studie belegt, dass Menschen, die an belebten Straßen wohnen, durch die Feinstaubbelastung krank werden. Denn Feinstaub ist nur ein Risikofaktor für kardiovaskuläre Erkrankungen, wie beispielsweise Herzinfarkt." Viel entscheidender seien Ursachen wie Bluthochdruck, Übergewicht, Bewegungsmangel und auch das Rauchen, so Prof. Laufs. Er plädiert generell dafür, im Sinne des Gesundheitsschutzes die Feinstaubbelastung insgesamt möglichst gering zu halten. Dennoch hat er Zweifel, ob Diesel-Fahrverbote dafür das geeignete Mittel seien: "Ist es gerechtfertigt, jetzt schon auf Grundlage ungesicherter Erkenntnisse, Verbote auszusprechen?"

"Hauptsache gesund", donnerstags, 21 Uhr, MDR-Fernsehen mdr.de/hauptsache-gesund | facebook.com/MDRHauptsachegesund

