Time Out benennt die derzeit coolsten Straßen der Welt

Heute stellt Time Out, die globale Medien- und Gastgewerbemarke, ihre allererste Liste vor, die <8die coolsten Straßen der Welt benennt. Unter den 30 aufgelisteten Straßen befindet sich auch eine Straße in Melbourne, die zur Nummer eins gekrönt wurde - Barcelona, London, Havanna und LA verpassten den Spitzenplatz nur knapp.

"Unsere erste Liste der coolsten Straßen der Welt feiert die großartigen lokalen Unternehmen und Gemeinschaften, die unsere Städte und Straßen aufregend machen", sagte James Manning, International Editor von Time Out. "Sie haben uns durch das vergangene Jahr getragen und es ist wichtiger denn je, sie zu unterstützen, während die Welt beginnt, sich wieder zu öffnen. Vom Essen unter freiem Himmel bis hin zur Open-Air-Kultur - das Straßenleben ist der Ort, an dem man einen Blick auf die Zukunft unserer Städte werfen kann. Der Mensch ist ein soziales Wesen, und diese Straßen sind die Orte, an denen wir uns aufhalten, wenn wir wieder anfangen, gemeinsam zu essen, zu trinken und uns zu unterhalten."

Die Liste wurde aus den Meinungen der Stadtbewohner über den jährlichen Time Out Index der Marke gebildet: eine globale Umfrage unter mehr als 27.000 Einheimischen, die jeweils gebeten wurden, die coolste Straße ihrer Stadt zu nominieren. Um die Liste zu erstellen, hat das internationale Netzwerk von Time Out, bestehend aus mehr als 100 lokalen Redakteuren und Experten, Essen, Trinken, Kunst, Kultur, Nachtleben und Community-Vibes des letzten Jahres berücksichtigt.

1. Smith Street, Melbourne 2. Passeig de Sant Joan, Barcelona 3. South Bank, London 4. San Isidro, Havanna 5. Sunset Boulevard, Los Angeles 6. Witte de Withstraat, Rotterdam 7. Rua Três Rios, São Paulo 8. Haji Lane, Singapur 9. Rua Rodrigues de Faria, Lissabon 10. Calle Thames, Buenos Aires 11. Krizíkova Ulice, Prag 12. 7th Street, Melville, Johannesburg 13. Cat Street, Tokio 14. 30th Avenue, New York 15. Levinsky Street, Tel Aviv 16. Milwaukee Avenue, Chicago 17. Gran Vía, Madrid 18. Calle Ocho, Miami 19. King Street, Sydney 20. Rua de Miguel Bombarda, Porto 21. Paseo de la Reforma, Mexiko-Stadt 22. Main Road, Kalk Bay, Kapstadt 23. Alserkal Avenue, Dubai 24. Rue Tiquetonne, Paris 25. Mariannenstraße, Berlin 26. Calle José Gálvez, Lima 27. Seaport Boulevard, Boston 28. Jaegersborggade, Kopenhagen 29. Allen Avenue, Lagos 30. Star Street, Hongkong Finden Sie hier heraus, was Time Out über Ihre Lieblingsstraße gesagt hat. Kontakt pr@timeout.com Bilder shorturl.at/biovB

