Feiyu Tech präsentiert neuen Smartphone-Stabilisator Vimble 2 mit integriertem ausziehbarem Stab auf der CES 2018

Las Vegas (ots/PRNewswire) - Am 9. Januar 2018 bringt Feiyu Technology (Feiyutech) sein erstes neues Produkt des Jahres auf den Markt, den Vimble 2 für Smartphones, der auf der CES 2018 vorgestellt wird.

Der handgeführte Stabilisator Vimble 2 kombiniert die Funktionen eines Selfie-Sticks und eines Gimbal-Stabilisators. Bei Vimble 2 wurde eine neue Generation der Designsprache zum Einsatz gebracht, denn er ist aus Verbundwerkstoffen in einer ergonomischen Form gefertigt, die die gesamte Halteführung und die Aufnahmeerfahrung verbessern kann. Die eingebaute Metallverlängerung, die bis zu 5 1/2 Zoll hinzufügt, erhöht die Reichweite und erlaubt dem Benutzer einen größeren Bewegungsraum für dynamische Aufnahmen. Da man den Aufnahmewinkel und Modus ganz einfach über das integrierte Bedienfeld anpassen kann, hat man mehr Zeit, um sich auf die Aufnahme zu konzentrieren.

Durch die Kombination des brandneuen Stabilisierungsalgorithmus und dem präzise gefertigten, bürstenlosen Motor ist der Vimble 2 in der Lage, unter allen Bedingungen eine reibungslose Bildstabilisierung abzusichern. Die App bietet neue Funktionen wie Objektverfolgung, Gesichtsverfolgung und Videobearbeitung und verbessert die Funktionalität der Parametereinstellungen und der Firmware-Aktualisierung. Diese Verbindung aus Hardware und Software sorgt für eine herausragende Anwendererfahrung im Bereich smarte Fotografie.

Vimble 2 ist perfekt geeignet für den Weltreisenden oder Blogger und ist ein großartiges Gerät für alle, die ihre Smartphone-Videos auf das nächste Niveau bringen wollen.

Zu den vielen Vorteilen zählt nicht nur, dass der interne Akku über viele Stunden läuft, sondern man hat auch die Möglichkeit, gleichzeitig das Smartphone über den internen USB-Port, der im Handgriff eingebaut ist, aufzuladen.

Mit seiner vielfältigen Farbauswahl ist der Vimble 2 mit Blick auf Funktionalität und Ästhetik entwickelt worden. Weiteres neues Zubehör von Feiyu Technology ist ebenfalls auf den Markt gekommen, zum Beispiel ein klappbares Stativ, motorisierte Zeitraffer-Geräte, ein Pod-Ladegerät und noch mehr.

Als Branchenpionier für handgeführte Stabilisatoren hat Feiyu Technology bereits mehr als 20 populäre Stabilisatormodelle für Action-Kamera, Smartphones, 360-Grad-Kameras, Micro-Kameras und DSLR-Kameras herausgebracht. Seit 2015 hat Feiyu Technology mit Apple inc. bei der Lancierung mehrerer innovativer Smartphone-Stabilisatoren zusammengearbeitet, die die Art und Weise des Fotografierens verwandelt haben. Der Einsatz des Unternehmens zur Verbesserung der Nutzererfahrung beim Fotografieren und der Bildqualität findet in der Fotografie-Community weltweit große Anerkennung.

Begrüßen Sie den Feiyu Tech Vimble 2 in der stetig wachsenden FeiyuTech Gimbal-Produktfamilie. Wir freuen uns auf Ihren Besuch am FeiyuTech CES-Messestand in der 27427 LVCC South Hall und auf unserer Website: www.feiyu-tech.com.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/626892/Vimble2.jpg

Pressekontakt:

Jiang Cong

+86 15915927879

md@feiyu-tech.com

Original-Content von: Feiyu Tech, übermittelt durch news aktuell