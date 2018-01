HOUSE 99 - David Beckham lanciert eigene Pflegemarke für Männer

London (ots/PRNewswire) - David Beckham gibt die Markteinführung seiner ersten globalen Pflege- und Stylingmarke für Männer bekannt: HOUSE 99. Die aus 21 Produkten bestehende Kollektion eröffnet eine neue Dimension der Pflege von Bart, Haar, Gesicht und Körper und bietet Männern somit alles, um mit ihrem Look zu experimentieren und ihren persönlichen Stil zum Ausdruck zu bringen. Die mit Spannung erwartete Produktreihe wurde von David Beckham in Zusammenarbeit mit L'Oréal Luxe entwickelt und verbindet traditionelle Barbier-Kultur mit modernsten Formeln und Texturen. Die neue Marke wird in Großbritannien am 1. Februar 2018 exklusiv bei Harvey Nichols eingeführt und wird ab März 2018 auch in Deutschland und 18 anderen Ländern erhältlich sein.

HOUSE 99 BY DAVID BECKHAM - HOME TO YOUR NEXT LOOK

Als eine der berühmtesten Stilikonen der Welt hat David Beckham eine ganze Generation inspiriert und neu definiert, was "maskulin" eigentlich bedeutet. Das ständige Experimentieren mit seinem Look hat dazu geführt, dass das Thema Styling unter Männern nicht nur akzeptiert, sondern als Teil moderner Männlichkeit etabliert wurde. Vor diesem Hintergrund wurde HOUSE 99 entwickelt:

"Ich freue mich sehr, HOUSE 99 endlich vorstellen zu können! Für mich geht es beim Pflegen und Stylen nicht nur um den Look, sondern um ein Gefühl. Es geht darum, sich wohlzufühlen, neue Dinge auszuprobieren und den eigenen nächsten Look zu kreieren. Ich habe HOUSE 99 geschaffen, um Männer zu inspirieren, aber auch, um ihnen die richtigen Produkte zum Experimentieren zur Verfügung zu stellen und sich dabei hundertprozentig wohlzufühlen - ganz gleich, welcher Stil. Welcome to the House." - David Beckham, Gründer von HOUSE 99.

Die HOUSE 99 Produktlinie vereint David Beckhams Experimentierfreude mit britischer Barbershop-Kultur sowie der Expertise von L'Oréal Luxe. Sie wurde während der letzten zwei Jahre aufwendig entwickelt, um eine gänzlich neue Herrenpflegemarke zu schaffen - die Basis für den nächsten Look eines jeden Mannes.

HOUSE 99 - STYLING NEU DEFINIERT

HOUSE 99 bietet Expertenlösungen für unterschiedlichste Haar- und Hautbedürfnisse, die von David persönlich getestet wurden. Vom Alltags-Styling bis hin zur kompletten Stilveränderung - die Produkte heben die tägliche Pflegeroutine auf ein neues Niveau.

Für David geht es um einen ganzheitlichen Ansatz, was sein tägliches Stylingprogramm für Haar, Bart, Haut und Körper angeht. Zu den Must-haves seiner 21-teiligen HOUSE 99 Produktreihe gehören:

Seriously Groomed Beard & Hair Balm

Strukturiert, pflegt & bändigt Bart und Haare: Der federleichte, cremige Balsam bekommt störrische, mittlere bis lange Bärte sofort in den Griff. Er bändigt zudem auch mittleres bis langes Kopfhaar und schenkt eine Extraportion Pflege.

Smooth Back Shaping Pomade

Die Pomade gibt dem Haar perfekten Halt mit natürlich wirkender Textur. Inspiriert durch Davids eigene tägliche Routine wurde das Produkt für Männer entwickelt, die es eilig haben. Es ist feuchtigkeits- und schweißbeständig.

Greater Look Face Moisturizer

Die leichte Formel pflegt die Haut und sorgt für einen gesunden und frischen Look. Die feuchtigkeitsspendenden, proteinreichen Spirulina- und Quinoa-Extrakte glätten und beleben die Haut, reduzieren Glanz und unterstützen das natürliche Strahlen der Haut.

Bold Statement Tattoo Body Moisturizer SPF30

Die Bodylotion in Sprayform lässt sich leicht und schnell anwenden und macht die Haut geschmeidig, ohne jegliche Rückstände. Der enthaltene Lichtschutzfaktor 30 schützt gleichzeitig vor UV-Strahlen, um die Leuchtkraft von Tattoos zu erhalten.

Quinoa und Spirulina bilden die Basis der HOUSE 99 Formeln. Die natürlichen proteinreichen Wirkstoffe stärken und revitalisieren Haar- und Bartfasern, glätten die Haut und lassen sie strahlen.

HOUSE 99 - DIE COMMUNITY

HOUSE 99 ist mehr als nur eine Marke - der Name verbindet zwei Komponenten: Der Begriff "HOUSE" steht für Davids Ziel, eine integrative Community aufzubauen, um Styling-Tipps auszutauschen, zu inspirieren und neuer Kreationen zu fördern. Die Zahl "99", die er als Tattoo auf seiner Hand trägt, markiert ein besonderes Jahr, was sowohl sein Privatleben als auch seine Karriere betrifft. In diesem Jahr hat er Victoria geheiratet, sein ältester Sohn Brooklyn kam zur Welt und sein Verein Manchester United gewann das Triple.

Mit vollem Engagement hat David Beckham eine aktive Rolle in jedem Schritt der Entwicklung seiner Marke gespielt, vom Testen in den L'Oréal Luxe Laboren bis hin zur Auswahl der Produktnamen, der Düfte und Logo-Designs. HOUSE 99 Mitglieder haben die Möglichkeit, sich zu registrieren und Zugang zu exklusivem Content und Mitgliedsprivilegien zu erhalten sowie ihre eigenen Looks über ihren Instagram-Account mit der Marke @house99 zu teilen. Die Produktserie wird ab März 2018 in Deutschland erhältlich sein.

Für weitere Informationen folgen Sie uns auf Instagram @house99

Paul Rhone

