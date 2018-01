CLX führt als erster Anbieter die globale A2P RCS Enterprise Messaging-API mit SMS-Fallback ein

Stockholm (ots/PRNewswire) - - Der A2P-Markt wird durch den Einsatz von RCS bis 2021 einen Wert von 74 Mrd. US-Dollar erreichen

Der führende CPaaS-Anbieter, CLX Communications AB (NASDAQ XSTO:CLX), gab heute die Einführung des ersten globalen RCS (Rich Communications Service)-Messaging-API mit SMS-Fallback bekannt. Ab heute können sich Unternehmen für eine eingeschränkte Beta-Studie anmelden, mit der sie A2P RCS in ausgewählten Ländern testen können. Besuchen Sie http://www.clxcommunications.com/products/rcs-business-messaging/, um weitere Informationen darüber zu erhalten.

Ende letzten Jahres bestätigte die GSMA, dass 50 Mobilfunkbetreiber RCS bereits gestartet haben und dass es derzeit von 138 Millionen Nutzern weltweit eingesetzt wird. Prognosen zufolge wird dies bis 2018 auf 350 Millionen und bis 2019 auf über eine Milliarde anwachsen.

SMS-Fallback garantiert die Zustellung von Nachrichten entweder als Rich Message für Android-Handsets mit aktiviertem RCS oder als Standard-SMS, wenn kein RCS-Client auf dem Gerät vorhanden ist.

Der RCS Universal Profile 2.0 Standard ermöglicht Rich Content-Funktionen wie Bilder, Videos und intuitive Antworttasten, die mit weiteren Menüs und Funktionen verknüpft werden können. Er wurde dazu entwickelt, um die wechselseitige Interaktion zwischen dem Unternehmen und dem Kunden zu fördern und erweiterte Kundenservicefunktionen wie beispielsweise die Chatbot-Interaktivität zu ermöglichen.

RCS-Messaging umfasst außerdem gelesene und empfangene Quittungen, damit Marketer A/B-Tests durchführen, den Erfolg von Messaging-Kampagnen messen und im Handumdrehen Änderungen vornehmen können, um die Kundenbindung zu verbessern.

TJ Thinakaran, COO bei CallFire, einem der ersten CLX Enterprise-Clients, der in die CLX RCS-API integriert wurde, kommentierte: "Wir bei CallFire können es kaum erwarten, RCS in den US-Markt einzuführen, um unseren Kunden mit den erweiterten Funktionen, die RCS-Messaging bietet, ein umfangreiches Kundenerlebnis zur Verfügung stellen zu können. Die Zustellbarkeit ist von entscheidender Bedeutung; wir müssen daher unbedingt in absehbarer Zeit eine Hybridform zwischen RCS und SMS managen können. CLX hat hervorragende Arbeit dabei geleistet, Unternehmen die Nutzung von RCS zu erleichtern, ohne dass sie die Reichweite von SMS verlieren."

Die GSMA schätzt, dass der Markt für A2P-Messaging bis 2021 einen Wert von 74 Milliarden Dollar erreichen und RCS ein Schlüsselfaktor für dieses Wachstum ebenso wie für den aufstrebenden MaaP-Markt (Messaging-as-a-Platform) als Ganzes sein wird. MaaP ist die Weiterentwicklung von Mobile Messaging als Kundenbindungskanal und kann auch die Nutzung von Business (A2P) Messaging beinhalten, das Chatbots mit künstlicher Intelligenz (AI) integriert.

Einen deutlichen Schub erhielt RCS im Februar 2017, als Google den Start seines "Early Access Programms für Android Business Messaging" ankündigte, dem ersten A2P-Service, der auf dem RCS-Standard basiert.

Rob Malcolm, VP für Marketing und Onlinevertrieb bei CLX, sagte: "Es ist offenkundig, dass RCS den Messaging-Markt für Unternehmen in eine neue Ära des Kundenservice und der Kundenbindung führen wird. Wichtig dabei ist, dass es jetzt möglich ist, auf AI basierende erweiterte Dienste wie Chatbots in einen nativen Mobile Messaging-Kanal einzubinden."

"Dies ist zwar für Unternehmen und Marken gleichermaßen eine gute Nachricht, es müssen jedoch Vorkehrungen für Mobiltelefone getroffen werden, die nicht auf RCS basieren. SMS muss als automatisches Fallback angeboten werden, damit sichergestellt wird, dass alle Nachrichten ankommen."

