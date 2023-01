Wavestone

Zahlreiche Störungen in der IT-Lieferkette werden befürchtet. Dennoch bewerten 47 % der IT-Führungskräfte immer noch nicht regelmäßig die Zukunftsfähigkeit geschäftskritischer IT-Lieferanten

Als größte zu erwartende Störfaktoren für die IT-Lieferkette werden die mangelnde Verfügbarkeit von Qualifikationen/Talenten und ein übermäßiger Kostenanstieg angesehen. Angemessene Investitionen als Reaktion darauf haben jedoch nur geringe Priorität.

Coeus Consulting, ein Unternehmen von Wavestone, hat heute eine Studie veröffentlicht. Diese zeigt, dass CIOs und IT-Leiter nicht die Möglichkeiten nutzen, ihr Unternehmen auch bei anhaltenden Störungen funktionsfähig zu halten. In der Studie wurden 240 IT-Führungskräfte großer Unternehmen befragt, vorwiegend im Vereinigten Königreich und in Deutschland. Obwohl IT-Lieferanten häufig versagen, bewerten nur 53 % der IT-Führungskräfte regelmäßig die Zukunftsfähigkeit geschäftskritischer IT-Lieferanten anhand von Schlüsselkriterien. Darüber hinaus richten nur wenige ihre Investitionen so aus, dass sie das Unternehmen vor den wahrscheinlichsten und folgenschwersten Störungen schützen: Verfügbarkeit von Fachkräften (61 %) und übermäßige Kostensteigerungen (64 %).

„Viele geschäftskritische IT-Dienste werden für große Unternehmen über komplexe und geografisch verteilte IT-Lieferketten erbracht. Bereits ein Ausfall in nur einem Teil kann katastrophale Folgen für die Funktionsfähigkeit des Unternehmens haben", so Ben Barry, Direktor bei Coeus Consulting.

Die Studie „ IT Supply Chain Disruption " (IT-Lieferkettenstörungen) mit Befragung von CIOs und IT-Führungskräften aus dem Jahr 2023 zeigt, dass 53 % der Befragten glauben, dass es eine hohe/sehr hohe Wahrscheinlichkeit gibt, dass ALLE aufgelisteten Störfaktoren* innerhalb von drei Jahren das Unternehmen betreffen werden, und 59 % glauben, dass ALLE eine hohe/sehr hohe Auswirkung auf ihre IT-Lieferkette und folglich auf den Geschäftsbetrieb haben werden.

Der wahrscheinlichste Störfaktor wird in der Verfügbarkeit von Qualifikationen/Talenten gesehen (61 %), während die größten Auswirkungen bei übermäßigen Kostensteigerungen erwartet werden (64 %).

Qualifikationen/Talente und übermäßige Kostensteigerungen bereiten die größten Sorgen, führen aber nicht zu den größten Investitionen

Obwohl 54 % der Befragten derzeit investieren, um die Auswirkungen von Unterbrechungen in der Lieferkette abzumildern, gibt es momentan eine Diskrepanz: Es wird erwartet, dass die Verfügbarkeit von Qualifikationen/Talenten und übermäßige Kostensteigerungen besonders gravierende Auswirkungen auf die IT-Lieferkette haben werden. Dennoch werden Investitionen in diesen Bereichen nicht vorrangig behandelt.

So stehen zum Beispiel das Kompetenz-Ökosystem (Platz 5), Schulung und Entwicklung (Platz 6), Automatisierung (Platz 7), Ausmusterung von Altsystemen (Platz 8) und Überprüfung der End-to-End-Beschaffungsstrategie (Platz 9) ganz unten auf der Liste der Investitionsprioritäten.

Bewertung der Zukunftsfähigkeit von geschäftskritischen IT-Lieferanten

Was einen Ausfall seitens der IT-Lieferanten als potenzielle Betriebsunterbrechung betrifft, so halten 50 % der Befragten die Wahrscheinlichkeit dafür für hoch/sehr hoch, und 56 % glauben, dass die Auswirkungen hoch/sehr hoch wären.

Jedoch bewerten nur 53 % der IT-Führungskräfte regelmäßig die Zukunftsfähigkeit geschäftskritischer IT-Lieferanten anhand von Schlüsselkriterien.

Im Einzelnen bewerten nur 48 % der IT-Führungskräfte regelmäßig die End-to-End-Integration der Lieferkette, 49 % die vertragliche Haftung, 53 % die finanzielle Stabilität, 58 % die betriebliche Belastbarkeit und 60 % die Leistung.

Die Rolle der IT bei der Planung in Bezug auf Betriebsunterbrechungen

Um die Auswirkungen künftiger Geschäftsunterbrechungen zu minimieren, halten 89 % es für äußerst/eher wichtig, dass sich die IT-Leitung auf die Rolle der IT bei der Planung in Bezug auf Geschäftsunterbrechungen konzentriert.

„Da IT-Führungskräfte heute eine zentrale Rolle für den Geschäftserfolg spielen, besteht eine echte Chance darin, wenn sie die unternehmensweite Verantwortung der Sicherstellung übernehmen, dass das Unternehmen Störungen standhalten kann. Wer bereit ist, die Initiative zu ergreifen, dem steht die Tür offen, über den üblichen Einflussbereich hinauszugehen und sich für den ‚Spitzenjob' zu positionieren", so John Gorrell, Associate Director, Coeus Consulting.

Den vollständigen Bericht „IT Supply Chain Disruption" inklusive Ratschlägen von Experten, können Sie hier einsehen.

*Als Störfaktoren für Unternehmen wurden genannt: Geopolitische und soziale Instabilität; übermäßiger Kostenanstieg; mangelnde Verfügbarkeit von Qualifikationen/Talenten; Regulierung und Einhaltung von Vorschriften inkl. ESG; Ausfall von Lieferanten sowie Datenverlust und Unterbrechung von Netzwerkdiensten.

Über die Studie

Dieser Bericht basiert auf einer Studie mit Befragung von 240 IT-Führungskräften, die im Oktober und November 2022 durchgeführt wurde, vorwiegend in Großbritannien und Deutschland. Die Befragten waren in großen Unternehmen aller Branchen mit mehr als 1.000 Mitarbeitern tätig, darunter CIO, CTO, Direktor oder Leiter der IT-Abteilung, IT-Leiter und andere höhere IT-Führungskräfte.

