Beginn der Registrierung für Fachbesucher der 2. CIIE

Die zweite China International Import Expo (CIIE) ist ab sofort für Fachbesucher aus dem In- und Ausland geöffnet. Diese können sich bis zum 30. September auf der offiziellen Website anmelden.

Registrierungslink: https://www.ciie.org/ciie/f/visitor/pre-book?locale=en

Anleitung zur Registrierung: http://youtu.be/g6aruvCkshc

Die zweite CIIE wird im November in Shanghai stattfinden und sieben Ausstellungsbereiche umfassen: Dienstleistungen, Automobile, Ausrüstungen, Sci-Tech-Leben, Lebensstile, medizinische Geräte und Gesundheitsprodukte sowie Lebensmittel und landwirtschaftliche Produkte.

Die geplante Ausstellungsfläche für Unternehmens- und Geschäftsausstellungen auf der zweiten CIIE wird 300.000 Quadratmeter umfassen und ist damit größer als die Fläche der ersten Expo.

Die zweite CIIE wird einen zusätzlichen Ausstellungsbereich für hochwertige Konsumgüter bereitstellen und Produkte aus den Bereichen Augmented Reality, Virtual Reality und Advanced Senior Care vorstellen, um dem Wirtschaftswachstum Chinas und dem steigenden Konsum im Land gerecht zu werden.

Die Expo definiert Fachbesucher als Einkäufer, Brancheninsider und Experten aus Unternehmen, Regierungsstellen, öffentlichen Einrichtungen und sozialen Einrichtungen.

Um das Anmeldeverfahren für Fachbesucher so einfach wie möglich zu gestalten, haben die Veranstalter folgende Maßnahmen eingeführt:

Die Besucher des vergangenen Jahres müssen sich nicht erneut registrieren. Wenn sie sich bei der Registrierungsplattform anmelden, werden die zuvor übermittelten Informationen automatisch geladen, nachdem sie auf den Link "I'M A REGISTERED BUYER OF THE FIRST CIIE" geklickt haben.

Außerdem wurde die Frist für die Registrierung verlängert. Fachbesucher können sich bis zum 30. September anmelden, d. h. einen Monat länger als im Vorjahr.

Darüber hinaus werden die Fachbesucher nach der Registrierung detailliert über die Aktivitäten der CIIE informiert und per E-Mail regelmäßig über Aussteller und ihre Produkte auf dem Laufenden gehalten.

Im vergangenen Jahr fand die erste CIIE in Shanghai statt, so dass die Welt die Errungenschaften der Globalisierung und des Wirtschaftswachstums des Landes entdecken konnte.

Der Wert der potenziellen Verträge, die sich aus der Messe ergaben, lag bei über 57,8 Milliarden US-Dollar. Das größte Segment bildete mit 16,5 Milliarden US-Dollar die intelligente High-End-Technologie, gefolgt von Nahrungsmitteln und Agrarprodukten im Wert von 12,7 Milliarden US-Dollar und Automobilen im Wert von 12 Milliarden US-Dollar.

Die zweite CIIE findet vom 5. bis 10. November 2019 in Shanghai statt.

Informationen zur China International Import Expo (CIIE)

CIIE ist Chinas nationale Importmesse, die gemeinsam vom Handelsministerium der Volksrepublik China und der Regierung des Bezirks Shanghai finanziert wird.

