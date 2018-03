Vorbereitungsarbeiten für die erste China International Import Expo auf der Überholspur

Schanghai (ots/PRNewswire) - Messeveranstalter aus über 165 Ländern planen bereits an der ersten China International Import Expo (CIIE) teilzunehmen, die vom 5. bis 10. November 2018 im National Exhibition and Convention Center in Schanghai stattfindet. Man erwartet, dass die erste CIIE mehr als 150.000 Einkäufer aus China und der ganzen Welt anziehen wird.

Mehr als 1.300 Unternehmen aus über 120 Ländern und Regionen, darunter Dutzende von Fortune 500 Unternehmen und führende Unternehmen aus allen Branchen, haben sich bereits für die Veranstaltung angemeldet, die als Plattform für die Förderung des Welthandels geschaffen wurde. Bisher kommen 35 Prozent der Aussteller aus Asien, gefolgt von 32 Prozent aus Europa, 16 Prozent aus Nord- und Südamerika, 11 Prozent aus Ozeanien und 6 Prozent aus Afrika.

"Die Zahlen der frühzeitigen Anmeldung für die erste CIIE sind hervorragend; wir sind über das große Interesse, das wir bisher von der internationalen Gemeinschaft erhalten haben, unglaublich erfreut", sagte Sun Chenghai, stellvertretender Generaldirektor des CIIE Bureau. "Angesichts der wachsenden Begeisterung der Einkäufer haben zahlreiche Aussteller wiederholt eine Vergrößerung ihres Standes beantragt und ihr Budget erhöht. Wir freuen uns darauf, so viele herausragende ausländische Unternehmen willkommen zu heißen und mit ihnen gemeinsam an der Förderung der Entwicklung des internationalen Handels arbeiten zu können."

Zu den hochrangigen Unternehmen, die ihre Teilnahme bereits bestätigt haben, zählen:

- der Informationstechnologiegigant Dell, der seine weltweit führenden Innovationen und Lösungen im Bereich intelligenter High-End-Geräte vorstellen wird, - Microsoft, das seine neuesten F&E-Ergebnisse zeigen wird, wie die HoloLens, die 3D-Effekte aus First-Person-Perspektive projiziert, und - der weltweite Lebensmittelkonzern DANONE, der seine Säuglingsanfangsnahrung in Pulverform, High-End-Mineralwasser, medizinische Nahrungsergänzungs- und organische Produkte den chinesischen Verbrauchern näherbringen wird, um die steigende Nachfrage der Menschen nach qualitativ hochwertigen Produkten zu befriedigen.

Offizielle Zahlen zeigen, dass Importe von China im Jahr 2017 insgesamt fast RMB 12,5 Billionen (USD 1,95 Billionen) erreichten. Dies entspricht gegenüber 2016 einem Anstieg um 18,7 %. Man geht davon aus, dass diese Zahl in den nächsten fünf Jahren auf USD 8 Billionen steigen wird, da China, die zweitgrößte Volkswirtschaft der Welt und der zweitgrößte Importeur, seinen Weg in neue Stadien der Entwicklung fortsetzt.

Die Unterstützung der Entwicklung des internationalen Handels hat für die chinesische Regierung höchste Priorität, und die CIIE ist ein wichtiger Teil dieser Strategie. Wang Yang, Mitglied des Ständigen Ausschusses des Politischen Büros des Zentralkomitees der KPCh, hat die kommende Veranstaltung in seinen Ausführungen auf der diesjährigen ersten Jahrestagung des 13. Nationalen Volkskongresses hervorgehoben. Zhong Shan, der Handelsminister, verwendete eine oft benutze Metapher aus der Musik, nämlich dass die CIIE kein chinesisches "Solo" sondern ein internationaler "Chor" sei.

Auch andere Regierungen und wichtige internationale Handelsorganisationen erkennen die Bedeutung der CIIE an. Die japanische Außenhandelsorganisation hat 10.000 Quadratmeter Ausstellungsfläche reserviert, das U.S.-China Business Council hat mehr als 2.500 Quadratmeter Ausstellungsfläche gebucht und der brasilianische Organisator FIESP wird mehr als 70 Unternehmen bringen. 4 Messeveranstalter aus Australien haben eine Gesamtfläche von über 1.000 Quadratmetern gebucht. Die Singapore Business Federation, das thailändische Handelsministerium und die Indonesisch-Chinesische Handelskammer haben jeweils Flächen von über 1.000 Quadratmetern reserviert. Des Weiteren haben sich fast 100 Unternehmen aus den 25 am wenigsten entwickelten Ländern (LDCs) registriert.

Die französische Regierung wird hohe Beamte und eine große Unternehmensdelegation senden, die russische Regierung hat der CIIE große Bedeutung beigemessen und ein besonderes Koordinationskomitee eingesetzt und das deutsche Bundesministerium für Wirtschaft und Energie hat erklärt, Deutschland werde die Plattform der CIIE aktiv für die Ausstellung seiner Produkte und Dienstleistungen verwenden.

Die erste China International Import Expo wird vom Handelsministerium der Volksrepublik China und der Volksregierung der Stadt Schanghai ausgerichtet und von der Welthandelsorganisation, der Konferenz der Vereinten Nationen für Handel und Entwicklung und der Organisation der Vereinten Nationen für industrielle Entwicklung unterstützt.

