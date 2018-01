Premiere des Promo-Videos der chinesischen Stadt Zhongshan zum Jahreswechsel am Times Square

Zhongshan, China (ots/PRNewswire) - Die chinesische Stadt Zhongshan, bekannt für ihre Geschichte und Kultur, hat am 1. Januar 2018 um 0:00 am Times Square in New York ihr brandneues Promo-Video vorgeführt: eine Einladung an die Welt am ersten Tag des neuen Jahres. Das Video läuft bis 31. Januar 2018.

Man sagt, dass die Stadt aufgrund eines Mannes bekannt ist. Der Film mit dem Thema "Zhongshan in China, die Heimatstadt eines berühmten Mannes", erzählt die Geschichte von Sun Yat-sen (Sun Zhongshan auf Pinyin-chinesisch). In einer visuellen Zeitreise lernen die Zuschauer zudem die Geschichte, Gegenwart und Zukunft von Zhongshan kennen, Chinas einziger Stadt die nach einem berühmten Menschen benannt wurde.

Das Video zeigt die anhaltende Attraktivität und reichhaltige Kultur von China. Das Video beginnt mit der stadttypischen Pflanze von Zhongshan -- blühenden Flammenbäumen, die zu Ehren von Sun Yat-sen gepflanzt wurden und Symbol für den Geist von Zhongshan sind: Offenheit, Begeisterung, Integration und Harmonie. In einer Bildserie wird den Zuschauern das geschichtsträchtige und lebendige Zhongshan näher gebracht: die frühere Residenz von Sun Yat-sen, der Fluss Qijang, Lanxi River (Cuiheng, internationaler Touristenort) und der Zhan-Garten, die Sun Yat-sen-Fußgängerzone, das Gewürz Annatto aus Zhongshan, Zhongshan-Lampen, usw. Am Ende des Videos wird dem Zuschauer der Cuiheng-Bezirk vorgestellt, "ein wichtiger Verkehrsknotenpunkt in der Guangdong-Hong Kong-Macao Greater Bay-Region", die Passage zwischen Shenzhen und Zhongshan und ein führender Innovationsstandort. Anhand der Bilder des Bezirks Cuiheng kann sich das Publikum die vielversprechende Entwicklung von Zhongshan in der Zukunft vorstellen.

Zhongshan ist die Geburtsstadt von Sun Yat-sen, dem berühmten Pionier der demokratischen Revolution in China. Im Laufe der Jahre hat sich Zhongshan, inspiriert durch den Geist ihres berühmten Sohnes, zu einer der wichtigsten modernen Produktionsstätten am Westufer des Pearl-Flusses entwickelt. Zhongshan-Lampen, einer der Hauptexportartikel der Stadt, werden in mehr als 190 Länder und Regionen exportiert. Gegenwärtig investiert die Zhongshan verstärkt in die industrielle Modernisierung und Erneuerung der Stadt. Laut Fremdenverkehrsamt des städtischen Parteikomittees von Zhongshan gab es im Jahr 2016 882 High-Tech-Unternehmen in Zhonghan. Fast 1.400 Unternehmen haben 2017 den Antrag auf eine Anerkennung als High-Tech-Unternehmen gestellt.

Zhongshan fördert zudem kontinuierlich die Verbesserung der urbanen Umwelt und Lebensqualität, ohne dabei die wirtschaftliche Entwicklung zu vernachlässigen. Dank großflächiger Aufforstungsprojekte beträgt der Waldanteil inzwischen 95 %. Es werden 247 ökologische Vorzeigestädte gebaut, die sich durch "schöne Landschaften" auszeichnen und das Motto "Schönes China" repräsentieren.

Mit dem neue Promo-Video, das am Times Square gezeigt wurde, erhofft sich die Stadt, sich weiter gegenüber der Welt zu öffnen und von ihrem geographischen, kulturellen und ökologischen Reichtum zu profitieren. Mit dieser globalen Perspektive und als geographisches Zentrum in der Guangdong-Hong Kong-Macao Greater Bay-Region befindet sich Zhongshan momentan auf dem Höhepunkt der Stadtentwicklung.

