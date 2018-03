Eine Laternenshow beleuchtet den Ostsee von Wuhan

Wuhan, China (ots/PRNewswire) - Eine seit Langem erwartete Laternenshow wurde im Ostseepark von Wuhan in Zentralchina am 23. Februar eröffnet. Über 38.000 Besucher verbrachten gemäß dem Wuhan East Lake Eco-Tourism Scenic Area Management Committee einen herrlichen Eröffnungsabend.

Das Video und hoch auflösendes Bildmaterial finden Sie unter der multimedialen Pressemitteilung: http://news.medianet.com.au/xinhua/lantern-show-lights-east-lake-wuhan-1

Bereits um 18 Uhr hatte sich eine ansehnliche Menge auf dem Platz des Parks versammelt. Eine Drohnenmatrix wurde in der Luft vorgeführt und endete mit einem Feuerwerk, das den Himmel erhellte.

Eine fast 200 Meter lange Drachenlaterne zog das Augenmerk aller auf sich. Es wurden sogar einhunderttausend Touristen eingeladen, entlang des sich bewegenden "Drachens" zu tanzen.

Um 18.18 Uhr wurden der riesige Drachen und weitere 51 große, farbige Laternen gleichzeitig angezündet und verwandelten den Park in ein Wunderland.

Bei einem Spaziergang durch den Park kann man die in verschiedenen Bereichen unter sechs Themen angeordneten Laternen genießen und einen Einblick in traditionelle chinesische Kultur erhalten.

Am Eingangstor vermittelten sich drehende, große und kleine Palastlaternen ihre Neujahrswünsche. In der Nähe des Turms der langen Tage, einem der wichtigen Gebäude des Parks, wurde eine 22,5 Meter hohe, 15 Tonnen schwere Laterne mit Löwen an vier Seiten voll von Arroganz in die Wolken errichtet und man erwartet, dass sie einen Guinness-Weltrekord für die höchste Festlaterne des Planeten aufstellen wird.

Kleinere Laternen, die Figuren aus der Pekingoper und antike Vasen darstellen, zogen ebenfalls zahlreiche Menschen an. Ein Dutzend schöner Laternen in Hundeform stand an jeder Ecke des Parks und überbrachte den Kindern die besten Wünsche zum Mondjahr des Hundes.

In einem Bereich, der der Förderung traditioneller chinesischer Poesie und lokaler Kultur dient, wurden Gedichte und chinesische Schriftzeichen geschickt in jede Laterne platziert. Ein 5-jähriges Mädchen, das mit seinen Eltern kam, rezitierte ein klassisches Gedicht von Li Bai, einem talentierten Dichter der Tang-Dynastie. Darüber hinaus wurden lokale Kulturdenkmäler und immaterielle Kulturgüter durch Laternen gezeigt.

Auch Technologie spielte bei der diesjährigen Laternenshow eine wichtige Rolle. Eine Wasservorhang-Lasershow und dreidimensionale Projektionen bereicherten das Erlebnis der Betrachter. Roboter-Touristenführer beantworteten geduldig und freundlich Fragen und gewannen damit sofort zahlreiche Fans.

Im Park würzte ein taiwanesischer Speisekarneval die Atmosphäre. Über 50 Standbetreiber aus Taiwan brachten insgesamt 110 verschiedene Snacks von der Insel und sie waren für die Besucher der Show ein ganz besonderer Genuss.

Die Laternenshow ist bis Ende März geöffnet.

