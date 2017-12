Stars des FC Paris Saint-Germain begeistern Fans in Doha

Doha, Katar (ots/PRNewswire) - Der französische Fußballverein reist für die Winter Tour 2017 nach Katar und begeistert die Menge mit einem Freundschaftsspiel auf einem schwimmenden Spielfeld im Persischen Golf

Die Superstars des FC Paris Saint-Germain trafen sich diese Woche während der Winter Tour 2017 in Katar mit Tausenden von katarischen Fußballfans.

Erleben Sie die interaktive Multichannel-Pressemitteilung hier: https://www.multivu.com/players/English/8241951-paris-saint-germain-qatar-2017-winter-tour/

Der Kader, zu dem einige der weltbesten Spieler wie Neymar Jr., Edinson Cavani, Kylian Mbappé, Dani Alves, Marco Verratti, Julian Draxler und Ángel Di María gehören, verbrachte zwei Tage in Katar.

Es war einer der ganz besonderen Momente der Tour und eine Weltpremiere, als die Mannschaft ein Trainingsspiel auf einem schwimmenden Fußballfeld an der Westküste von Doha im Persischen Golf spielte, mit der atemberaubenden Skyline der Stadt im Hintergrund.

Die randvolle Reiseroute umfasste auch eine Wüstensafari, bei der eine Gruppe Spieler mit der Tourismusbehörde von Katar (Qatar Tourism Authority, QTA) reiste, um den wunderschönen Binnensee von Katar zu entdecken und sich in einem typischen Wüstencamp zu erholen. Spieler der Mannschaft lernten auch die katarische Kultur kennen, während sie die Msheireb-Museen besuchten, um mehr über die Geschichte des Landes zu erfahren, und wurden zu einer traditionellen katarischen Mahlzeit auf der Dachterrasse des majestätischen Shangri-La Hotels eingeladen, von der aus sie einen wunderschönen Ausblick auf Doha's Corniche hatten.

Mehrere Spieler nahmen an einer öffentlichen Signierstunde teil, die von Ooredoo in der Mall of Qatar organisiert worden war. Dort wurden sie von Hunderten von begeisterten lokalen Fans begrüßt, die einen Blick auf ihre Lieblingsspieler erhaschen wollten. Ooredoo lud auch 50 Kinder ein, an einer Trainingssitzung unter Leitung von Trainer Unai Emery teilzunehmen, mit Zoumana Camara und Spielern der Mannschaft.

Während der Tour hatten 20 viel versprechende junge lokale Athleten, die von der Qatar National Bank (QNB) und dem Bildungsministerium ausgewählt worden waren, die Chance, eine Gruppe von Spielern zu treffen, von denen sie neue Fertigkeiten lernten und unbezahlbare Erfahrungen für die Zukunft mitnahmen.

Am Abend des 21. Dezembers wurden die Spieler und das Vereinspersonal zu einem besonderen traditionellen Dinner in Katara eingeladen.

Außerdem nahmen Aameghessib, der katarische FIFA-Spieler für Paris Saint-Germain, und Maniika aus Frankreich an einem eSports-Turnier teil und führten katarische Spitzentalente vor, bevor sie Fußballspieler des FC Paris Saint-Germain übernahmen.

