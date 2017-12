Winter am Weissensee: Paradies aus Eis und Schnee - BILD

4 weitere Medieninhalte

Naturpark Weissensee (ots) - Der Kärntner Weissensee gilt als das Winterwunderland schlechthin: In der kalten Jahreszeit verwandelt sich der See zur größten präparierten Natureisfläche Europas, Wälder und Wiesen verzaubern sich in ein weißes Wintermärchen. Das sportliche Angebot imponiert: Über 15 Wintersportaktivitäten begeistern bewegungsfreudige Urlauber am und rund um den See. "Slow Wintersports", familienfreundliche Angebote, Veranstaltungen mit Charme und ein besonderes Gespür für Kulinarik machen den Weissensee auch im Winter zur faszinierenden Urlaubsdestination.

Zwtl.: Faszination Natureis: Tanzen auf Kristallen

Eine Schicht aus Eis und Schnee sorgt dafür, dass der Weissensee in den Wintermonaten seinem Namen alle Ehre macht: Der 6,5 Quadratkilometer große See liegt auf 930 Meter, friert ab Mitte Dezember verlässlich zu, beeindruckt mit einer Eisstärke von bis zu 50 Zentimeter und punktet jährlich mit rund 80 Eislauftagen. Diese imposante Statistik verdankt der Weissensee einerseits seiner geografisch günstigen Lage, andererseits dem "Eismeister" und seinem Team, die mit vollem Einsatz dafür sorgen, dass sich der Weissensee mit dem Titel "größte präparierte Natureisfläche Europas" rühmen darf. Auch die Berge und Wiesen rund um den See sorgen für weiße Winterfreuden mitten im Naturparadies und bieten nahezu unbegrenzte Möglichkeiten, einen Winter voller Glücksmomente zu erleben.

Zwtl.: Sportlich aktiv: Wintersport zwischen Berg und See

Am Weissensee setzt man auf Achtsamkeit und unverfälschte Lebensfreude. "Slow Wintersport" für die ganze Familie wird daher großgeschrieben: entschleunigt und genussvoll in das Naturparadies eintauchen. Wer im Winterurlaub vielseitig und abwechslungsreich unterwegs ist und dabei möglichst wenige Kilometer zurücklegen möchte, findet am Weissensee sein Glück: Über 15 Sportarten können am und rund um den See ausgeübt werden - zwischen Berg und See gibt es nahezu nichts, was es nicht gibt.

Skifahren & Snowboarden: Der Weissensee ist das perfekte Familienskigebiet: die Vierersesselbahn und die 4 Schlepplifte sind ein Geheimtipp mit besonders familienfreundlichen Preisen.

Langlaufen & Nordic Cruising & Biathlon: Rund 55 km Doppelspur- & Skatingloipen mit "Kärntner Loipengütesiegel" stehen rund um den See zur Verfügung. Unbedingt ausprobieren: Nordic Cruising, die trendige Abwandlung des klassischen Skilanglaufs, und das Biathlonzentrum mit Laserschussanlage.

Winterwandern: Eine Vielzahl vongeräumten Winterwanderwegen laden zum Verweilen in der Wintersonne ein - etwa zur "Alm hinterm Brunn" oder dem "Erlebnishof Tschabitscher".

Skitouren & Schneeschuhe: Das sonnige Weissensee-Tal bietet die ideale Kulisse für Skitourengeher und Schneeschuhwanderer. Die Piste der Vierersesselbahn ist jeden Donnerstag bis 22 Uhr für Tourengeher freigegeben.

Rodeln: Die 4 km lange Naturrodelbahn führt von der Naggler Alm ins Tal. Auf die Alm kommt man bequem mit der Weissensee Bergbahn oder auch zu Fuß.

Fatbike: Mit wintertauglichen Mountainbikes, sogenannten "Fatbikes" (Räder mit Ballonreifen), durch den Naturpark radeln: Der Weissensee bietet ein eigenes Streckennetz für Snow- und Icebiker.

Eislochfischen: "Petri heil" im Winter: Der See wird vom 1. bis 8. März 2018 zum Eislochfischen freigegeben. Angeboten werden Tageskarten (28 EUR) und Wochenkarten (55 EUR).

Die Faszination der Winterlandschaft genussvoll erleben kann man auch bei einer Pferdeschlittenfahrt, beim Volkssport Nummer eins der Einheimischen, Eishockey & Eisstockschießen, bei der wohl spektakulärsten Art, das Natureis am See zu bewundern, Eistauchen, oder beim Eissegeln.

