Flor de Caña

Flor de Caña krönt Dimitris Kaitalidis aus Griechenland zum European Champion der Sustainable Cocktail Challenge

Berlin (ots/PRNewswire)

BERLIN, 22. Oktober 2022 /PRNewswire/-- Im mit Spannung erwarteten europäischen regionalen Finale der Sustainable Cocktail Challenge von Flor de Caña wurde Dimitris Kaitalidis von der Nectar Distillery Bar in Griechenland zu Europe's Most Sustainable Bartender gekürt. Er hatte mit acht der besten Barkeeper um die Kreation des spektakulärsten nachhaltigen Cocktails der Region gekämpft.

Der Wettbewerb fand am 12. Oktober im renommierten Amano Grand Central Hotel in Berlin während der Bar Convent Berlin (BCB) statt. Die Jury setzte sich aus einigen der einflussreichsten Persönlichkeiten der Branche zusammen, darunter Danil Nevsky, CEO von Indie Bartender; Remy Savage, Barbesitzer von Bar with Shapes for a Name in London; Antonio Oliveira, Marketingmanager von Flor de Caña in Frankreich; und Louisa Dodd, Senior Projektmanager der Sustainable Restaurant Association.

Die Cocktails wurden auf der Grundlage von folgenden Elementen bewertet: Geschichte und Inspiration hinter dem Cocktail, Verwendung nachhaltiger Zutaten/Techniken und Niveau der Kreativität zusätzlich zu seinem Geschmack und seinem Aussehen.

Kaitalidis belegte den ersten Platz mit seinem Cocktail „Tip to Root", einem kaltem Aufguss aus Resten von Zitrusfrüchten, Soda aus lokal angebauten Tamarillos und wiederverwendetem Hopfen aus einer Brauerei und einem 12-jährigen Flor de Caña Rum, Milch klarifziert aus Resten von der Cappuccinoherstellung, ohne dabei Energie zu verbrauchen. Kaitalidis erhielt nicht nur den Titel „Flor de Caña Europe's Most Sustainable Bartender", sondern auch eine Wettbewerbstrophäe aus nachhaltigen Materialien.

Das Beste daran, Kaitalidis wird die einzigartige Möglichkeit erhalten, die Region beim globalen Finale im exotischen tropischen Nicaragua im Februar 2023 zu vertreten. Bei diesem Wettbewerb wird der Titel „Flor de Caña World's Most Sustainable Bartender" und ein Preisgeld in Höhe von 10.000 US-Dollar verliehen.. Alle Reisespesen werden selbstverständlich übernommen.

„Die nachhaltige Cocktail-Challenge von Flor de Caña ist eine wunderbare Veranstaltung, die die Barkeeperszene mit dem gemeinsamen Ziel, dem Aufbau einer grüneren Zukunft, vereint" ,sagte Kaitalidis, nachdem er zum European Champion gekrönt wurde.

Sean Cavanagh aus dem Vereinigten Königreich gewann den zweiten Platz des Wettbewerbs, Andrew Watson aus Schweden den dritten Platz und beide erhielten Trophäen und Flor de Caña Flaschen.

Mehr als 30 Länder nahmen an der Sustainable Cocktail Challenge teil, die das historische Engagement von Flor de Caña für Nachhaltigkeit feiert und wie diese Werte mit der globalen Barkeeperszene geteilt und gefördert werden. Der Rum ist nicht nur klimaneutral und hat eine Fair Trade-Zertifizierung, sondern wird mit 100 % erneuerbarer Energie destilliert, alle CO2-Emissionen während der Gärung werden erfasst und recycelt und die Marke pflanzt seit 2005 jährlich 50.000 Bäume.

corporatecommunications@flordecana.com

Original-Content von: Flor de Caña, übermittelt durch news aktuell