Flor de Caña Rum erhält den Nachhaltigkeitspreis bei den 2020 Green Awards

Flor de Caña, eine nachhaltig produzierte Premium-Rum-Marke, wurde mit dem prestigeträchtigen "Sustainability Award" ausgezeichnet, der höchsten Auszeichnung, die im Rahmen der 2020 Green Awards (organisiert von The Drinks Business) vergeben wird. Damit werden die Führungsrolle der Marke innerhalb der Branche und ihr historisches Engagement für nachhaltige Praktiken gewürdigt.

Heute ist Flor de Caña die einzige globale Spirituose, die die beiden höchsten Nachhaltigkeitszertifizierungen der Welt besitzt: Kohlenstoffneutral und Fair Trade. Während diese Leistung die Jury beeindruckte, waren es die zusätzlichen Bemühungen dieser Marke in Familienbesitz, die ihre Position als Empfänger des Preises sicherten, insbesondere die Verwendung von 100 % erneuerbarer Energie zur Destillation ihres Rums, das Pflanzen von 50.000 Bäumen pro Jahr seit 2005 und ihre Programme zur Unterstützung der lokalen Gemeinschaft.

Das Carbon Neutral-Zertifikat, ausgestellt von Carbon Trust, versichert den Verbrauchern, dass Flor de Caña alle Kohlenstoffemissionen während des gesamten Lebenszyklus des Rums, vom Feld bis zum Markt, ausgleicht. Die Fair-Trade-Zertifizierung, ausgestellt von Fair Trade USA, bestätigt, dass der Rum unter Einhaltung von über 300 strengen Arbeits-, Sozial- und Umweltstandards nachhaltig produziert wird.

Die Geschichte von Flor de Caña begann 1890, als ein junger italienischer Abenteurer beschloss, am Fuße von Nicaraguas höchstem und aktivstem Vulkan, dem San Cristóbal, eine Destillerie zu errichten. 130 Jahre und fünf Familiengenerationen später wird der gesamte Produktionsprozess von Flor de Caña unter der Aufsicht derselben Familie fortgesetzt, die die Kunst der nachhaltigen Rumherstellung beherrscht.

Flor de Caña ist ein nachhaltig produzierter Premium-Rum, der Carbon Neutral & Fair Trade zertifiziert ist. Er stammt aus einem Familienbetrieb aus dem Jahr 1890, wird mit 100 % erneuerbarer Energie destilliert und natürlich ohne Zucker gereift. Es wurde 2017 von der International Wine and Spirit Competition als "Best Rum Producer of the Year" ausgezeichnet. www.flordecana.com

