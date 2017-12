Flor de Caña als Nr. 1 der Rumproduzenten in der Welt benannt

Managua, Nicaragua (ots/PRNewswire) - Flor de Caña, die Premium-Rummarke aus Nicaragua, wurde von der renommierten IWSC (International Wine and Spirit Competition) in London zum Global Rum Producer of the Year gekürt. Die IWSC ist eine höchst angesehene Organisation, deren Schwerpunkt auf der Auszeichnung von Spirituosen in aller Welt liegt. Mehr als 400 globale Gutachter beurteilen Produkte aus mehr als 90 Ländern.

Diese Auszeichnung, die höchste innerhalb der weltweiten Spirituosenindustrie, ist die beeindruckende Bestätigung für die Qualität und Exzellenz von Flor de Caña. Flor de Caña ist ein Rum, der in einem in fünfter Generation geführten Familienunternehmen hergestellt und ohne Zucker, Zusatzstoffe oder künstliche Inhaltsstoffe natürlich gealtert wird. Der Rum erhält seine Anreicherung durch die Lage im Schatten eines aktiven Vulkans und wird mit 100 % erneuerbarer Energie destilliert.

Flor de Caña, Nicaraguas Exportmarke Nr. 1, die in über 40 Ländern weltweit präsent ist, ist eine der am schnellsten wachsenden Rummarken der Premiumklasse in den Vereinigten Staaten. Flor de Caña hat eine Familientradition von über 125 Jahren und 5 Generationen und wurde bei prestigeträchtigen internationalen Wettbewerben in London, Madrid, San Francisco und Chicago als bester Rum der Welt ausgezeichnet. Flor de Caña, der führende Premium-Rum in Mittelamerika, wird von der Compañía Licorera de Nicaragua, S.A. (CLNSA) hergestellt und vertrieben.

