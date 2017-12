Arbeitsschutz, Brandschutz, Datenschutz: "48 Special" bietet mit neuem Internetportal schnelle Hilfe bei behördlicher Betriebsprüfung

Norderstedt (ots) - Das Norderstedter Unternehmen MB Leistungsgesellschaft führt einen Service für die umgehende Zertifizierung von geprüften und bemängelten Betrieben ein.

Die MB Leistungsgesellschaft mit Sitz in Norderstedt ist auf die Zertifizierung von Unternehmen in allen Belangen der Arbeitsmedizin und Arbeitssicherheit, des Brandschutzes und des Datenschutzes sowie der Elektrosicherheit spezialisiert. Durch den Einsatz eigener Sicherheitsexperten, die Analyse der individuellen Gefährdungslage und die Benennung bundesweit tätiger, externer Betriebsbeauftragter können so auch Unternehmen die behördlichen Prüfkriterien erfüllen, die dafür über keine internen Kräfte verfügen. Damit hilft der Zertifizierer, die strengen gesetzlichen Vorgaben einzuhalten, welche je nach Gefährdungsart - beispielsweise für den Brandschutz - bereits ab einer Betriebsgröße von einem Angestellten rechtlich verpflichtend festgelegt sind.

Das bestehende Arbeitssicherheitsangebot der MB Leistungsgesellschaft, welches Lösungen für alle Betriebsgrößen und Geschäftsbereiche bietet, wird dabei seit heute um ein Sofortprodukt erweitert. "Im Falle einer Prüfung durch die zuständige Berufsgenossenschaft oder andere Prüfbehörden drohen im Nichterfüllungsfall drastische Strafen", so Tobias P. Metz, Vorstandsvorsitzender der AuA24 AG, die die Prüfzertifikate aller Marken der MB Leistungsgesellschaft ausgibt. "Der Bußgeldkatalog der Berufsgenossenschaften legt bei fahrlässigen Verstößen Strafen in deutlich vierstelliger bis fünfstelliger Höhe fest. Besonders für kleine und mittelständische Unternehmen entsteht hier eine deutliche finanzielle Bedrohung, welche nur durch schnelles Handeln abgewendet werden kann".

Auf dieser Basis wurde ein Zertifikatsvergabeprozess mit deutlich verkürzter Ausstellzeit entwickelt, der sich speziell an ganz aktuell geprüfte und von Firmenschliessung bedrohte oder betroffene Unternehmen wendet. Innerhalb von 48 Stunden lassen sich so alle prüflich relevanten Maßnahmen einleiten - von der Analyse der tatsächlichen Gefährdungslage bis zur Benennung vorgegebener Betriebsverantwortlicher für die einzelnen Prüfbereiche kann jeder Betrieb nachweisen, dass angemahnte Mängel umgehend behoben wurden. Innerhalb von 48 Stunden erfolgt auch am Samstag oder Sonntag bundesweit eine Bearbeitung und Kontaktaufnahme durch unsere Sicherheitsingenieure. Es wird eine individuelle Soforthilfe vor Ort geleistet, ein enorm wertvoller Dienst für jeden betroffenen Kleinunternehmer. Somit ist die Grundlage für eine erneute, dann positive behördliche Prüfung gegeben.

"Zeit ist der Faktor, der von den meisten der von uns unterstützten Unternehmen abgefragt wird", führt Tobias P. Metz weiter aus. "Wem eine Strafe auf Grund behebbarer Mängel droht, der hat in den meisten Fällen nicht die Zeit, interne Mitarbeiter zu schulen oder Probleme von Sicherheitsexperten prüfen und bewerten zu lassen. Wir helfen hier, den finanziellen Schaden schnellstmöglich abzuwenden und Sicherheit im doppelten Sinne wieder herzustellen".

Das 48 Special - Zertifikat kann ab sofort von geprüften, aber auch von jedem anderen Unternehmen direkt über die Website www.48special.de beantragt werden.

