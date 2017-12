Stars Allianz 5A Index - 2017 International Sports Stars Commercial Value Index offiziell eingeführt

Peking (ots/PRNewswire) - Wie kann man den Geschäftswert von Sportstars evaluieren? Stars Allianz hat die Lösung. Vor Kurzem wurde der "Stars Allianz 5A Index - 2017 International Sports Stars Commercial Value Index" mit der Unterstützung des My Dream Fund der China Youth Care Foundation veröffentlicht.

Stars Allianz Online Sports & Culture Media Co. Ltd. ("Stars Allianz") kompilierte den Stars Allianz 5A Index basierend auf dem 5A Ökosystem, erstellt durch Analyse und Vergleich einer enormen Informationsmenge aus einer großen Datenbank. Die Datenbank vereint die Ergebnisse von langfristigen Marktstudien, die von auf Sport spezialisierten Fachleuten durchgeführt wurden, versicherungsmathematischen Tabellen, Datensuche und mathematischer Modellierung sowie Marketing mit den Ergebnissen von Datensuche und Sortierung.

Stars Allianz ist ein umfassender Datenanalyse- und Betriebsdienstleistungsanbieter für die Sportbranche in China, gegründet von Branchenfachleuten unter der Leitung von den Behörden, die für die Entwicklung der Sportbranche des Landes verantwortlich sind. Das Unternehmen ist hauptsächlich in den Bereichen Produkterstellung und -design, Investitionen, Projektmanagement und Geschäftsentwicklung in Verbindung mit dem Sektor Sport/Unterhaltung in China tätig. Das Unternehmen besitzt jahrelange Erfahrung in der Marktforschung und nutzt seine hochwertigen Kernressourcen weiterhin, um seine Präsenz auszuweiten und sich von seinen Wettbewerbern durch seine einzigartigen Vorteile abzuheben.

