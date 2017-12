Philipp Rösler zum Vorsitzenden der Hainan Cihang Charity Foundation ernannt

New York (ots/PRNewswire) - -- Ehemaliger deutscher Vizekanzler wird globalaktive gemeinnützige Stiftung aufbauen, die das gesellschaftliche Engagement der Gründer von HNA verfolgt

-- Weltweite "Empowerment"-Initiative zur Förderung von Bildung, Unternehmertum und Gesundheit angekündigt

-- Stiftung plant $200 Millionen in den kommenden fünf Jahren zu investieren

Die Hainan Cihang Charity Foundation, Inc. (die "Stiftung"), eine im Jahr 2016 von den HNA-Gründern ins Leben gerufene gemeinnützige Stiftung mit Sitz in New York, USA, hat heute die Ernennung von Dr. Philipp Rösler zu ihrem ersten Vorsitzenden bekanntgegeben.

Rösler war von 2011 bis 2013 deutscher Vizekanzler, Bundesminister für Wirtschaft und Technologie sowie Vorsitzender der FDP. Während seiner Zeit als Bundesminister für Wirtschaft und Technologie hat sich Philipp Rösler in führender Funktion für die Berufsausbildung und die Förderung von Unternehmertum insbesondere in der deutschen Gründerszene eingesetzt. Zuvor bekleidete Philipp Rösler als promovierter Arzt die Position des Bundesministers für Gesundheit. Seit 2014 war er Mitglied des Vorstands sowie Head of Regional and Government Engagement des World Economic Forum ("WEF"), einer gemeinnützigen Stiftung mit dem Ziel, den Zustand der Welt zu verbessern. Rösler spielte eine maßgebliche Rolle bei den Bemühungen des WEF, das globale System der humanitären Hilfe bis 2030 fundamental neu aufzustellen, unter anderem durch die Bildung von Partnerschaften zwischen dem öffentlichen und dem privaten Sektor.

In seiner neuen Führungsrolle bei der Hainan Cihang Charity Foundation wird Philipp Rösler die Entwicklung einer global aktiven, gemeinnützigen Stiftung verantworten, deren Mission es ist, sich gesellschaftlich zu engagieren, um die Welt für die gesamte Menschheit lebenswerter zu machen. Die Stiftung plant, gemeinnützige Initiativen in den nächsten fünf Jahren mit bis zu $ 200 Millionen zu unterstützen. Erste Zuwendungen in Höhe von mehr als $ 30 Millionen gingen bereits an die Harvard University, das Massachusetts Institute of Technology sowie das Calvary Hospital in New York.

Im Rahmen der heute zudem bekanntgegebenen Global Empowerment Initiative der Stiftung sollen Bildung, Unternehmertum und Gesundheit gefördert werden. Die Stiftung wird sich dabei zunächst auf die zentralen philanthropischen Pfeiler der Initiative fokussieren und weltweit Projekte unterstützen, die benachteiligten Menschen die nötigen Mittel und Entwicklungschancen geben soll, um ihre Lebensumstände verbessern zu können.

Philipp Rösler sagte: " Es ist eine Ehre für mich, diese Stiftung führen zu dürfen und so die umfassenden gemeinnützigen Vorhaben der Gründer von HNA in eine nachhaltige und wirkungsstarke Organisation zu überführen. Wir wollen uns zu einer der weltweit bedeutendsten Stiftungen entwickeln. Mit der Global 'Empowerment'- Initiative machen wir einen wichtigen ersten Schritt, indem wir durch die Förderung von Bildung, Unternehmertum und Gesundheit einen nachhaltigen Beitrag zur Flüchtlingshilfe, der Verminderung von Armut und der Unterstützung vieler weiterer philanthropischer Zwecke leisten. Ich freue mich darauf, eine Institution aufzubauen, die international höchsten Standards gerecht wird und die effektiv mit anderen Organisationen zusammenarbeitet, um ihr auf Generationen gegebenes Versprechen zu erfüllen."

Adam Tan, Vorsitzender des Stiftungsbeirats, sagte: "Wir freuen uns sehr, Philipp Rösler als Leiter der Stiftung willkommen zu heißen und mit ihm in den kommenden Monaten und Jahren zusammenzuarbeiten. Seine beruflichen Erfolge in den Bereichen Politik, humanitärer Hilfe und Gesundheit, in Kombination mit seiner bemerkenswerten Lebensgeschichte - er wurde als Waise in Asien geboren, wuchs nach seiner Adoption in Europa auf und entwickelte sich zu einem "Global Leader" der nächsten Generation - qualifizieren ihn in einzigartiger Weise für diese Position. Die heutige Ankündigung ist ein Meilenstein in der Zielsetzung der HNA-Gründer, durch bedeutungsvolle und wirkungsstarke Philanthropie das Leben von Menschen weltweit zu verbessern."

Über die Hainan Cihang Charity Foundation

Die Hainan Cihang Charity Foundation, Inc. ist eine gemeinnützige Stiftung mit Sitz in New York, USA, und einem weltweiten Fokus auf 'Empowerment' durch die Förderung von Bildung, Unternehmertum und Gesundheit. Aufbauend auf dem philanthropischen Grundgerüst, das die Gründer von HNA mit dem Ziel geschaffen haben, das Leben überall auf der Welt zu verbessern, beabsichtigt die Stiftung, eine der weltweit führenden gemeinnützigen Organisationen zu werden. Die Stiftung hat mit ihrer Arbeit bereits begonnen und mehr als USD 30 Millionen für Bildungs- und Gesundheitsinitiativen gespendet. Über die kommenden fünf Jahre plant die Stiftung Fördermittel in Höhe von bis zu USD 200 Millionen bereitzustellen.

