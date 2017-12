Neues Tool überlässt dank marktführender Technologie die Reiseplanung Ihren Sinnen

Frankfurt, Deutschland (ots/PRNewswire) -

- ebookers.de testet einzigartiges Reiseplanungs-Tool - Moderne Gesichtserkennungstechnologie und Anzeigen, die mehrere Sinne ansprechen - Transformation der Reiseplanung durch maßgeschneiderte Urlaubsempfehlungen

Reisen spricht die Emotionen an. Die Momente, an die wir uns besonders gern zurückerinnern, sind die, die wir mit allen Sinnen erleben.

Was wäre, wenn allein unsere Sinne für die Wahl unseres nächsten Reisezieles zuständig wären? Wenn unsere nächsten Schritte durch die Orte und Erlebnisse bestimmt würden, zu denen sich unsere Sinne am meisten hingezogen fühlen?

Die Online-Reisespezialisten von ebookers.de haben ein neues Online-Tool entwickelt, das genau das kann: Mithilfe von moderner Technologie wie Gesichtserkennung bietet das Tool SinnesReisen den Nutzern eine Erfahrung für alle Sinne und findet so heraus, was unsere Sinne stimuliert und die Reiselust entfacht.

https://www.ebookers.de/de/reise-blog/sense-sational/#/intro

"Moderne Technologie hat die Reisebranche revolutioniert und macht aus unserer digitalen Welt ein ganz persönliches Erlebnis für die Sinne. So bekommen Reisefreunde schon vor der Buchung einen Vorgeschmack auf ihren Urlaub", erklärt Mark McKenna, Commercial Director bei ebookers.

SinnesReisen entschlüsselt Ihre Reisevorlieben und macht Ihnen Vorschläge auf Grund der Motive, die Ihre Sinne am meisten ansprechen. So wird die Reiseplanung zu einem intuitiven, sinnesbetonten Vorgang.

"Reiseliebhaber entwickeln sich ständig weiter: Sie wünschen sich aufregende Abenteuer und Möglichkeiten, zu sich selbst zu finden, und erwarten mehr denn je von ihren Urlauben", fährt er fort.

Noch nie war es so einfach, sich Inspiration für die nächste Reise zu holen. Soziale Netzwerke, vor allem Instagram, bieten einen ständigen Input von Fotos und Videos in Echtzeit, der Reiselustige dazu anregt, ihre Grenzen immer wieder durch neue, spannende Erfahrungen zu testen.

Genau dort setzt SinnesReisen an. Furchtlose Abenteurer haben heutzutage das Verlangen, ihre schönsten Momente fotografisch festzuhalten, ihre unglaublichen Erlebnisse visuell zu teilen, andere mit ihren Geschichten zu inspirieren und selbst inspiriert zu werden. Genau deshalb ist und bleibt Instagram die Nummer eins unter den sozialen Netzwerken.

"SinnesReisen imitiert diese Art der visuellen Geschichtenerzählung und analysiert, wie wir auf bestimmte Muster, Klänge und Bilder reagieren. So bekommen wir einen Einblick in die Art und Weise, wie Technologie den Kaufvorgang beeinflusst. Die Erkenntnisse helfen uns dabei, maßgeschneiderte Reisen anzubieten, die all unsere Sinne ansprechen", erklärt McKenna.

