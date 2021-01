Eine neue, noch nie dagewesene Lösung für die Analyse menschlichen Verhaltens

Herta

Herta freut sich, die Einführung unserer neuen Videoanalyselösung BioObserver bekannt zu geben. Diese hochentwickelte Software wird einen bedeutenden Wandel in der Untersuchung des menschlichen Verhaltens und der Analyse des Gesichtsausdrucks markieren.

Basierend auf fortschrittlichen Techniken der künstlichen Intelligenz erkennt und kommentiert der BioObserver automatisch die Gesichtsausdrücke und Mikroexpressionen einer Person, sowie die Blickrichtung und die Orientierung des Kopfes, um Verhaltensmetriken wie affektive Zustände oder den Grad der Aufmerksamkeit der Person zu überwachen. Die Plattform ermöglicht es auch, automatische Regeln und Anmerkungen zu Ereignissen zu konfigurieren, um Keyframes aus dem Video zu extrahieren, die als von Interesse angesehen werden. Mit dem BioObserver können Sie subtile Mikroausdrücke wie "Stirnrunzeln", "Blinzeln" oder "Hochziehen der Augenbrauen" erkennen, entsprechend dem Facial Action Coding System von Paul Ekman. Das Tool bietet die Möglichkeit, auf einem sehr niedrigen Niveau zu arbeiten. Die Kombination einiger Mikroausdrücke kann dann eine übergeordnete prototypische Gesichtsemotion bilden (z. B. Freude, Wut, Traurigkeit, Angst, Überraschung...), die ebenfalls in der Software konfiguriert werden kann.

Diese neue Lösung wurde gemeinsam mit wichtigen Endkunden aus dem Bereich der Strafverfolgung entwickelt. Das Ergebnis ist ein benutzerfreundliches, intuitives und zeitsparendes Tool, das jeder Interviewer lieben wird. Die Lösung wird als SaaS-Modell angeboten und gibt dem Kunden die Möglichkeit, stundenlanges Videomaterial zu verarbeiten, und zwar extrem schnell und zu einem sehr günstigen Preis.

Informationen zu Herta

Herta ist weltweit führend in der Entwicklung von hochmodernen Gesichtserkennungslösungen. Mit Sitz in Barcelona und Niederlassungen in Madrid, Los Angeles, Singapur, Mexiko und Montevideo bietet das Unternehmen schnelle, präzise, robuste und endkundenorientierte Lösungen für die Bereiche Videoüberwachung, Zutrittskontrolle und Marketing. Zu den internationalen Projekten zählen unter anderem Safe-Cities, Flughäfen, Bahnhöfe und Metrostationen, Gefängnisse, Banken, Casinos, Sportstadien, Einkaufszentren, Militär, Polizei und forensische Anwendungen. Herta hat Partner in 50 Ländern und mehr als 350 zertifizierte Integratoren weltweit. Erfahren Sie mehr unter https://www.herta.ai.

