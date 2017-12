Tunghsu Optoelectronic, ein führender chinesisches Anbieter von Graphen-Anwendungen, unterzeichnet eine Zusammenarbeitsvereinbarung mit den entsprechenden Institutionen in fünf asiatischen Ländern

Peking (ots/PRNewswire) - Am 12. Dezember hat Tunghsu Optoelectronic eine Zusammenarbeitsvereinbarung für den gemeinsamen Aufbau von sogenannten Smart Cities (intelligente Städte) mit den entsprechenden Institutionen in Japan, Thailand, Malaysia, Indonesien und der Mongolei zwecks Bildung einer strategischen Partnerschaft unterzeichnet. In der Zwischenzeit hat Tunghsu Optoelectronic ebenfalls einen exklusiven Vermittlungs- und Kaufvertrag von über RMB 10 Millionen mit Okura Co., Ltd. für Graphene Thermolysis High Power LED Lights unterzeichnet.

Die "Belt and Road"-Initiative bietet mehr strategische Möglichkeiten für Unternehmen. Die an den Verträgen beteiligten Parteien haben sich entschieden, die Entwicklungsgemeinschaft zwecks Bildung einer IoT-Verwaltungsplattform für Smart Cities aufzubauen. Die Plattform umfasst die Bereiche intelligente Energieverwaltung, intelligente Stadtverwaltung, intelligente Sicherheitsmaßnahmen, intelligente Kommunikation und intelligenter Transport, die dazu dienen, die Bereiche intelligentes Wärmemanagement, intelligente Beleuchtung, intelligentes Reisen aufzubauen und die Errichtung von Smart Cities zu beschleunigen. Die Basis davon sind die neuen Technologien im Bereich Graphen und die breite Verwendung von neuen Energiefahrzeugen sowie Big Data, Cloud Computing und Internet.

Tunghsu Optoelectronic ist der führende Hersteller und Lieferant von intelligenten High-End-Anlagen in China. Das börsennotierte Unternehmen ist eine Tochtergesellschaft der Tunghsu Group. Die Geschäftstätigkeit umfasst die Bereiche F&E sowie Herstellung von optoelektronischen Anzeigegeräten, Herstellung und Systemintegration von High-End-Geräten, Industrialisierung von Graphen-Anwendungen, F&E sowie Produktion von neuen Energiefahrzeugen, Aufbau von Smart Cities usw. Von diesen Bereichen stellt der Aufbau von Smart Cities das Alleinstellungsmerkmal des Unternehmens dar, angekurbelt durch die Graphen-Anwendungen-Branche.

