Tuft & Needle fordert Abweisung der Klage von Steinhoff-Tochterfirma Mattress Firm

Phoenix (ots/PRNewswire) - Als neueste Entwicklung in der zunehmenden Neuausrichtung der traditionellen Matratzenbranche hat der Prozessanwalt von Tuft & Needle, Charles "Chip" Babcock von der Kanzlei Jackson Walker LLP, gestern die Abweisung einer Bundesklage beantragt, die die Firma "Mattress Firm" in Houston, Texas gegen Tuft & Needle eingereicht hat. Tuft & Needle ersucht das Gericht, zu entscheiden, ob diese Klage ein nur wenig verhohlener, strategischer Versuch seitens Mattress Firm ist, seine Konkurrenz zu schwächen: den Brancheninnovator und "Bed-in-a-box"-Pionier "Tuft & Needle". Tuft & Needle glaubt, dass es erhebliche Gegenansprüche gegen Mattress Firm und potenziell dessen in Südafrika ansässiges Mutterunternehmen Steinhoff International Holdings NV wegen wettbewerbseinschränkenden Verhaltens haben könnte, und hat Babcock mit einer entsprechenden Untersuchung beauftragt. Steinhoff, ein weltweit aktiver Möbelriese, hat 2016 2,4 Mrd. USD für die Übernahme von Mattress Firm gezahlt. Mattress Firm ist die größte Matratzenkette in den USA und betreibt heute in 49 Bundesstaaten über 3.500 Geschäfte, darunter die früheren Outlets "Sleepy's" und "Sleep Train". Steinhoff war letzte Woche wegen eines Finanzskandals in den Fokus geraten. Sein CEO, Markus Jooste, trat vor dem Hintergrund von Betrugsvorwürfen zurück. Derzeit läuft eine Untersuchung wegen möglichen Fehlverhaltens durch ihn und andere ranghohe Führungskräfte.

In einem klassischen David-gegen-Goliath-Szenario hat Steinhoffs Tochterfirma Mattress Firm im Oktober 2017 eine Klage gegen Tuft & Needle eingereicht. Die Klage greift die modernen, ironischen Werbekampagnen des Start-ups an, darunter seine berüchtigten Reklametafeln in Phoenix, Arizona, auf denen Matratzengeschäfte als "gierig" bezeichnet werden - Ausdrucksformen, die Babcock zufolge sämtlich durch die Gesetze und die Verfassung der USA als Rechte geschützt sind. Tuft & Needle wurde 2012 gegründet - von zwei Silicon-Valley-Ingenieuren, mit einem privaten Investment i. H. v. 6.000 USD, und dem Ziel, die Matratzenbranche zu verändern. Das Unternehmen hat sich sukzessive entwickelt, erzielte einen Jahresumsatz von über 100 Mio. USD, ist die Nummer 1 der "am besten bewerteten Matratzen" auf Amazon.com und hat die "Bed-in-a-box"-Kategorie beflügelt. Angesichts der positiven Entwicklung von Tuft & Needle und der "Bed-in-a-box"-Kategorie - Schätzungen zufolge hat die Kategorie unter allen Matratzen auf dem US-Markt einen Marktanteil von fast zehn Prozent - hat Steinhoff versucht, seiner Übernahme von Mattress Firm neuen Auftrieb zu verschaffen. Darunter fällt auch die Entwicklung von dessen eigenem "Bed-in-a-box"-Mitläuferprodukt namens "Tulo".

Im Spätsommer 2017 kam es zu einem Treffen der Gründer von Tuft & Needle mit Führungskräften von Mattress Firm. Die Gespräche begannen mit einem freundlichen, informellen Austausch über die Möglichkeit einer Kooperation. Tuft & Needle lehnte dann das Angebot von Mattress Firm ab, über eine Minderheitsbeteiligung die Kontrolle über Tuft & Needle zu übernehmen. Bis Mitte Oktober hatte Mattress Firm den Brancheninnovator dann in einen teuren Rechtsstreit verwickelt, in dem Tuft & Needle's bis dahin erlangte Gewinne als "Schadenersatz" verlangt wurden. Tuft & Needle glaubt, dass die Ansprüche von Mattress Firm unbegründet sind und dass Mattress Firm versucht, durch die Kosten dieses Prozesses, statt über eine Geschäftstransaktion, einen aufstrebenden amerikanischen Innovator zu eliminieren.

Tuft & Needle's Einreichung an das Gericht legt dar, dass Mattress Firm's Klage abgewiesen werden sollte. Babcock führt an: "Wie für viele auf Wettbewerbsbeschränkung hinwirkende Klagen typisch, versäumt auch diese es, den Anspruch genau zu bezeichnen. Die Klage zielt darauf ab, die Auffassungen des Beklagten zu sanktionieren, und scheint sich an den "spielerischen" Aktionen eines winzigen Konkurrenten um Satire und Parodie zu stoßen. All diese Aktionen sind jedoch gemäß den Gesetzen, auf die der Beklagte sich stützt, und gemäß dem ersten Verfassungszusatz (First Amendment) der Verfassung der USA als Rechte geschützt."

Das Gerichtsdokument ist ab Montag, den 11. Dezember 2017 verfügbar.

Über Tuft & Needle

Tuft & Needle ist ein in Phoenix ansässiges Unternehmen, das für ein komplettes Umdenken im Matratzensegment steht. Gegründet 2012 von JT Marino und Daehee Park, ist Tuft & Needle Vorreiter einer Bewegung gegen unfaire Preisaufschläge, provisionsbasierte Verkaufsmodelle und Informationsasymmetrie im Matratzenbereich und setzt diesen Praktiken ein eigenes außergewöhnliches, ehrlich kalkuliertes Produkt entgegen. Nach der Entscheidung, auf externes Kapital zu verzichten, hat Tuft & Needle die Rentabilität des Unternehmens über ein privates Investment beider Gründer i. H. v. 6.000 USD sukzessive jeden Monat ausgebaut, erhält hervorragende Kritiken von Kunden und hat 2016 den bemerkenswerten Umsatz von über 100 Mio. USD erzielt. Entrepreneur Magazine führte das Unternehmen 2017 an erster Stelle seiner Kategorie "Führende Unternehmenskulturen" (Top Company Cultures) in den USA.

