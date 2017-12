Blackjewel, Javelin und Uniper gründen Joint Venture zur Vermarktung von Kraftwerkskohle und Hüttenkohle

London (ots/PRNewswire) - Blackjewel LLC ("Blackjewel"), Javelin Global Commodities ("Javelin") und Uniper SE ("Uniper") geben die Gründung eines Joint Venture mit dem Namen Blackjewel Marketing and Sales Holdings LLC (das "Joint Venture") bekannt.

Das Joint Venture wird die in den Bergwerken von Blackjewel produzierte Kraftwerkskohle und Hüttenkohle über exklusive Vereinbarungen mit Javelin (für den Inlands- und den Exportverkauf von Hüttenkohle und den Inlandsverkauf von Kraftwerkskohle) und mit Uniper (für den Verkauf von Kraftwerkskohle für den Export) zu 100 % vermarkten. Javelin und Uniper werden Blackjewel über das von Javelin verwaltete Joint Venture Hedging-, Logistik-, Ausführungs- und Optimierungsdienste anbieten. Blackjewels Vereinbarung, Kohle mit Noble zu vermarkten, wird aufgehoben.

Blackjewel ist ein führender Kohleproduzent in den Zentralappalachen mit 28 Minen, 5 Waschanlagen und 7 Verladeanlagen auf den CSX- und NS-Schienenwegen in Kentucky, Virginia und West Virginia. Das Portfolio produziert derzeit 5 Mio. Tonnen pro Jahr und soll bis zum Jahr 2020 auf 11 Mio. Tonnen pro Jahr anwachsen. Bei 7 Mio. Tonnen davon handelt es sich um Hüttenkohle. Blackjewel erwarb außerdem vor kurzem von Contura Energy die zusammen 35 bis 40 Millionen Tonnen pro Jahr produzierenden Minen Bell Ayr und Eagle Butte in Wyoming. Die gesamte Minenproduktion von Blackjewel wird über das Joint Venture vermarktet.

Jeff Hoops, der Vorsitzende, Präsident und CEO von Blackjewel, sagte: "Blackjewel freut sich sehr über die Gelegenheit, mit Javelin und Uniper zusammenzuarbeiten. Wir gehen davon aus, dass das Joint Venture durch die Entwicklung neuer Strategien für die Vermarktung unserer Kraftwerks- und Hüttenkohle sowohl auf dem Inlands- als auch auf dem Exportmarkt unmittelbar Wirkung zeigen wird.

Peter Bradley, CEO von Javelin, merkte an: "Wir danken Blackjewel für ihr Vertrauen, dass wir sie dabei unterstützen werden, ihre strategische Vision umzusetzen, Kohle für das Joint Venture zu verwalten und zu vermarkten. Darüber hinaus freuen wir uns darauf, unsere strategische Partnerschaft mit Uniper weiter auszubauen. Die Vertriebsvereinbarung von Javelin trägt dazu bei, unser Angebot an Hüttenkohlen für unsere Kunden in der nationalen und internationalen Stahlindustrie zu vergrößern. Wir freuen uns besonders über die Zusammenarbeit mit einem Unternehmen wie Blackjewel, das über eine so starke Wachstumsgeschichte und eine breite Palette an hochwertigen Hütten- und Kraftwerkskohlen verfügt. Dies passt gut zur Zielsetzung von Javelin, eine dynamische Kraft auf den globalen Kohlemärkten zu werden."

Keith Martin, CEO von Uniper Global Commodities SE, sagte: "Wir freuen uns sehr über unsere Beteiligung an dem Joint Venture. Dieses Gemeinschaftsunternehmen ist die ideale Kombination aus Vermögenswerten und Know-how, die unsere Kompetenz im Bereich der Kohle- und Frachtabsicherung und -optimierung mit einem führenden Produzenten und einem äußerst erfahrenen Team von Kohlevermarktern verbindet. Diese Transaktion ist ein wichtiger Schritt für unsere langfristige strategische Vision und ein Instrument für den Ausbau unserer Präsenz auf den US-amerikanischen Kohlemärkten."

Javelin Global Commodities ist eine globale Unternehmensgruppe für physischen Handel, Logistik, Operationen, Finanzierungen und Investitionen mit Hauptsitz im Vereinigten Königreich, die in verschiedenen Rohstoffsektoren tätig ist.

Uniper ist ein führendes internationales Energieunternehmen. Das Unternehmen besitzt und verwaltet ein Portfolio von über 30 Gigawatt Stromerzeugung in Europa und Russland und konzentriert sich auf den Rohstoffhandel mit Strom, Erdgas, Kohle und Fracht.

Diese Informationen können zukunftsgerichtete Aussagen enthalten, die auf den gegenwärtigen Annahmen und Prognosen der Unternehmensleitungen von Blackjewel, Javelin und Uniper beruhen, sowie auf anderen Informationen, die diesen Unternehmen derzeit zur Verfügung stehen. Verschiedene bekannte wie auch unbekannte Risiken, Ungewissheiten und andere Faktoren können dazu führen, dass die tatsächlichen Ergebnisse, die Finanzlage, die Entwicklung oder die Performance des Unternehmens wesentlich von den hier gegebenen Einschätzungen abweichen. Blackjewel, Javelin und Uniper beabsichtigen nicht, diese zukunftsgerichteten Aussagen zu aktualisieren oder an zukünftige Ereignisse oder Entwicklungen anzupassen, und übernehmen keinerlei Verpflichtung, dies zu tun.

