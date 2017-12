Dubais erstmalige 'Modest Fashion Week' findet spektakulären Abschluss

Dubai, Vae (ots/PRNewswire) - Nach erfolgreichen Auftritten in Istanbul and London kamen Vertreter der Modest Fashion-Branche aus aller Welt, preisgekrönte Designer und VIPs zur Dubai Modest Fashion Week, um sich von einer der weltweit größten Modebewegungen verzaubern zu lassen

Die erste Dubai Modest Fashion Week (DMFW) fand im Burj Park im Herzen von Dubai statt. Bei dem zweitägigen Event fanden sich am 8. und 9. Dezember renommierte und aufstrebende Designer plus 100 Prominente und Einflussnehmer aus über 20 Ländern im berühmten Burj Park ein, um die neuesten Modetrends zu präsentieren. Es gab mehr als 40 Modenschauen, 50 Markenstände, Workshops sowie Talks, Mode- und Kunstausstellungen. Unter den Persönlichkeiten waren unter anderem Ihrer Exzellenz Sheikha Hend Faisal Al Qassemi, die arabischen Superstars Diana Haddad und Hisham El Hajj und die Bollywood-Diva Gauahar Khan.

DMFW wird von Think Fashion (unter Leitung von Franka Soeria und Ozlem Sahin) und Red Connect (unter Leitung von Arif Ebrahim) ausgerichtet.

Die Pressemitteilung im Multimediaformat finden Sie hier:

https://www.multivu.com/players/uk/8238851-dubai-modest-fashion-week/

Bei dem Event präsentierten sich Top-Designer aus 5 Kontinenten. Modanisa als Namenssponsor war mit seinen Top-Designern Rasit Bagzibagli, Muslima Wear und Selma Sari vertreten. Wardah Beauty zeigte eine unvergessliche Modenschau mit den berühmten Modest-Fashion-Designern Safiya Abdallah von Dulce by Safiya, Zaskia Sungkar, Norma Hauri, Ria Miranda und ETU. Ajmal Perfumes zeigte die Konfektionswaren-Kollektion von Annah Hariri sowie Brautmode von Miss Ayshe. Weitere Designer von Weltrang waren Huw Roman Tokyo (Japan), Fllumae (USA), Mizaan (Deutschland), Yours Truly, (Kanada), Sumayya & SSS (Indonesien), Zeina Ali (Jordanien), aere (Malaysia) und Anotah (Kuwait).

Außerdem hatten zahlreiche regionale Designgrößen bei der DMFW einen Auftritt, beispielsweise Sara Al Madani, Samah Shublaq und Studio Teh vom College of Fashion and Design und viele mehr. Doris Dorothea bot eine attraktive Vorstellung mit Einflussnehmern aus aller Welt unter dem Motto "Einheit in Vielfalt".

Bei einem besonderen Festakt wurden im Rahmen der DMFW die Sieger des Emerging Modest Fashion Designer Award by The Modist gewürdigt.

Die DMFW ist stolz auf die folgenden Veranstaltungspartner: Emaar, Modanisa (Name), MBM International (Platin), Dubai Culture (Kultur), Dubai Islamic Economy and Development Centre (Supporting), Rewaq Ousha Bint Hussein-Cultural Center (Supported by), Thomson Reuters (Wissen), Wardah Beauty (Makeup), Doris Dorothea (Taschen), The College of Fashion and Design Dubai (Ausbildung), The Modist (EMFDA), Ajmal Perfumes (Düfte), OVLAJ (Hautpflege), Ijmal (Frisur), Bash Ahmad (F&B), The Lipstick Make Up Institute (Silber) und Voss Water (Wasser).

Weitere Informationen finden Sie unter: http://www.dubaimodestfashionweek.com

(Photo: http://mma.prnewswire.com/media/618057/Dubai_Modest_Fashion_Week.jpg )

Original-Content von: Think Fashion & Red Connect (Founders of Dubai Modest Fashion Week), übermittelt durch news aktuell