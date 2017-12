Saudi-Arabiens größter börsennotierter Immobilienentwickler lanciert internationales Geschäft aus Dubai

Dubai, Vae, und Florenz, Italien (ots/PRNewswire) - Baustart für Dar Al Arkans 800 Mio. AED teuren Wolkenkratzer am Kanal von Dubai ist Anfang 2018; Roberto Cavalli liefert exklusive Innenausstattung

Dar Al Arkan, der größte börsennotierte Immobilienentwickler im Königreich Saudi-Arabien, hat heute seine globalen Expansionspläne bekanntgegeben. Dubai ist das Sprungbrett für sein internationales Geschäft mit einem 800 Mio. AED teuren Projekt im Business Bay am Kanal von Dubai.

Das Unternehmen hat die Luxusmarke Roberto Cavalli damit beauftragt, dem Innendesign des noblen 34-stöckigen ufernahen Wolkenkratzers eine unverwechselbare italienische Note zu geben. Der neue Luxus-Tower, der mit Recht "I love Florence" getauft wurde, wird seinen Bewohnern ein unvergleichliches Erlebnis bieten, das die faszinierende Eleganz von Florenz mit dem glanzvollen Luxus von Dubai kombiniert.

In Dubai fand ein Festakt statt, um die internationale Expansion von Dar Al Arkan (DAAR) und seine öffentlichkeitswirksame Kollaboration mit Italiens führender Luxusmodemarke zu feiern. Unter den Gästen waren Yousef Bin Abdullah Al Shelash, Chairman von Dar Al Arkan, Gian Giacomo Ferraris, CEO der Roberto Cavalli Group, der extra für den Anlass eingeflogen war, und zahlreiche Regierungsvertreter, Diplomaten, Würdenträger und Investoren.

Yousef Bin Abdullah Al Shelash sagte im Rahmen des Festakts: "Dar Al Arkan bietet seit seiner Gründung im Jahr 1994 Anlegern aus Saudi-Arabien einzigartige Investitionsmöglichkeiten, um ihr Vermögen klug anzulegen und für die nächste Generation zu erhalten. Unsere Erfolgsbilanz der letzten 23 Jahre kann sich sehen lassen: In Saudi-Arabien sind 15.000 Wohneinheiten und 500.000 m an Gewerbeflächen entstanden. Auf diesem Erfolg fußt unsere globale Expansion, mit der wir unseren Stammanlegern eine noch breitere Streuung bieten sowie internationale Investoren auf unser Anlagenportfolio aufmerksam machen wollen."

Der Wolkenkratzer, der sich über die 3,2 km lange künstliche Wasserstraße emporhebt, wird atemberaubende Aussichten über die Kulisse und das Nachtleben bieten. Die Eleganz des florentinischen Arno-Flussufers spiegelt sich im Innenbereich wieder, der von einer der berühmtesten italienischen Designfirmen entworfen wird. Die legendäre Modemarke "Roberto Cavalli" verleiht ihren Namen zum ersten Mal überhaupt an ein Immobilienentwicklungsprojekt. Ihre hochwertige Innenausstattung vermittelt ein unvergleichliches Lebensgefühl und verkörpert die Stärke und den Glanz des "Roberto Cavalli"-Lifestyle -- voll Energie, Prestige, Emotion, Erfolg und Erlebnistrieb.

Gian Giacomo Ferraris kommentierte: "Wir sind begeistert über den ersten Ausflug der Marke Roberto Cavalli in die Welt der Immobilien. Der Immobilienentwickler hätte sich für sein Projekt keinen passenderen Ort als den Nahen Osten auswählen können, wo Roberto Cavalli eine große Fangemeinde hat. Dubai hat sich als Mode- und Designzentrum der Region etabliert. Ich sehe große Parallelen zwischen Florenz und Dubai. Beide Städte stehen für Eleganz, Kunst und Design in all ihrem Tun, jede auf ihre ganz spezielle Art. Der neue Wolkenkratzer wird Roberto Cavallis Leidenschaft für Schönheit, Design und italienische Handwerkskunst verkörpern. Er wird den exklusiven Luxus einfangen, der unser Modehaus berühmt gemacht hat."

Im Tower "I Love Florence", der spektakuläre Aussichten über den Kanal von Dubai bieten wird, soll es dubaiweit die ersten Wohnungen im New-York-Stil geben, wo man mit dem Aufzug direkt in die Wohnung fahren kann -- für maximalen Schutz der Privatsphäre. Es gibt Wohneinheiten mit einem, zwei, drei und vier Schlafzimmern (Maisonetten).

Abdullah El Shelash weiter: "Als wir anfangs unsere Vision skizzierten, einer der weltweit führenden Immobilienentwickler zu werden, legten wir fest, dass nur das Beste gut genug ist. Daher fiel unsere Wahl auf den Kanal von Dubai und den Inbegriff für italienischen Luxus, Roberto Cavalli. Hierdurch wird ein wahrhaft unvergleichlicher Lebensraum entstehen, der sich nicht nur auf die Wohneinheiten, sondern auch die Foyers, Fitnessräume, den Pool, den Yogabereich, den Outdoor-Trainingbereich und die Gänge erstreckt."

Die Architektur des Wolkenkratzers wurde von VX Experts entworfen. DAAR hat außerdem La Casa Engineering Consultants beauftragt. Baubeginn ist im Januar 2018.

Informationen zu Dar Al Arkan (DAAR)

Die Aktiengesellschaft DAAR hat ihren Firmensitz in Riad (KSA) und wird an der Saudi Stock Exchange gehandelt (Tadawul). Mit einem Kapital von 10,8 Mrd. SR und Vermögenswerten von 25 Mrd. SR auf einer Fläche von 36,4 Mio. Quadratmetern sind wir eines der führenden Immobilienunternehmen im Nahen Osten. DAAR ist ein breit aufgestellt, aber Immobilien sind unser Herzblut. Wir erarbeiten mit Eifer neue Konzepte für Gewerbeflächen, Wohnraum und Mischnutzungsprojekten. Bei Bau und Instandhaltung aller unserer Projekte wenden wir die höchsten internationalen Standards an -- konzipiert für eine moderne Lebensart und fristgerecht fertig gestellt. Unsere Stadtsiedlungen, Einkaufszentren und einzigartigen Immobilienobjekte repräsentieren unsere Erfolgsgeschichte, die sich durch ganz Saudi-Arabien zieht. Wir haben den Immobiliensektor und die Wirtschaft des Landes insgesamt vorangebracht.

daralarkan.com

Informationen zu Roberto Cavalli

Die Roberto Cavalli Group mit Sitz in Florenz wird vom italienischen Investmentfonds Clessidra SGR kontrolliert. Sie ist eines der führenden italienischen Unternehmen im Bereich Mode, Luxus-Accessoires und Lifestyle. Das Unternehmen ist mit international etablierten Labels wie Roberto Cavalli, Just Cavalli, Cavalli Class, Roberto Cavalli Home, Roberto Cavalli Junior, Brillen, Parfüm und Uhren in verschiedenen Luxussegmenten breit aufgestellt.

Roberto Cavalli verkörpert Dynamik und zeitgemäße Ästhetik. Das Unternehmen ist im italienischen und mediterranen Geist und in seiner florentinischen Tradition verwurzelt und steht für überragende Handwerkskunst. Seine vielfältigen Kollektionen für Frauen und Männer sind modern und glanzvoll und zollen einer luxuriösen, frohen Lebensart Tribut.

Das Unternehmen betreibt derzeit ein Netz aus 49 eigenen Stores sowie 25 Franchise-Stores in Städten wie Mailand, Rom, London, Paris, New York, Miami, Dallas, Los Angeles, Moskau, Sao Paolo, Dubai, Kuwait-Stadt, Peking und Hongkong.

robertocavalli.com

