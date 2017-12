Neteera baut Marktpräsenz aus und erweitert Führungsspitze

Jerusalem (ots/PRNewswire) - Neteera Technologies Ltd. gab die Aufnahme von Jason Rudd und Ilya Vatsel in die Geschäftsleitung des Unternehmens bekannt, die beide einen reichen Erfahrungsschatz und Know-how in das wachsende Sensortechnologie-Unternehmen einbringen werden.

Jason Rudd, Neteeras VP of Sales and Marketing, hatte zuvor 11 Jahre bei Mobileye (NYSE: MBLY) als Senior Director of OEM and Tier1 Sales gearbeitet. Hr. Rudd bringt über 20 Jahre an High-Tech-Erfahrung in der Industrie und im Automobilbereich mit. Zu Jasons Aufgaben wird die Erweiterung von Neteeras Kundenbasis gehören, da das Unternehmen die nächste Generation von Mikro-Radar System-on-Chip (SoC) im Sub-THz-Bereich und dazugehöriger Software zur Überwachung von Vitalparametern fertiggestellt hat, die zunächst in den Branchen Automotive und Healthcare vermarktet werden soll.

Ilya Vatsel, Neteeras VP of Operations and Engineering, ist 8 Jahre lang bei Mobileye (NYSE: MBLY) als VP of Operations tätig gewesen. Hr. Vatsel verfügt über mehr als 18 Jahre Erfahrung in den Bereichen innovatives Produktdesign, Engineering, Betrieb und Massenproduktion von Komponenten. Zu Ilyas Aufgaben gehören die Betriebsführung, die Produktion neuer und verbesserter Komponenten sowie das Engineering.

Isaac Litman, CEO von Neteera, erklärt, "Die jetzige Ergänzung um Ilya und Jason mit ihrem einzigartigen Spektrum an Fähigkeiten und Erfahrungen erweitert unsere Fähigkeit, den Markt zu erreichen und seine Anforderungen zu erfüllen, um eine neue Dimension".

Jason und Ilya freuen sich darauf, mit Neteeras Mitarbeitern sowohl in Israel als auch im Ausland zusammenzuarbeiten, wenn das Unternehmen Vertriebs- und Joint Ventures mit multinationalen Konzernen aus den unterschiedlichsten Branchen beginnt.

Informationen zu Neteera:

Neteera Technologies Ltd. entwickelt einzigartige Mikro-Radar System-on-Chip (SoC) und Algorithmen im Sub-Terahertz- und Terahertz-Frequenzbereich für den Einsatz in unterschiedlichen Branchen, wie z.B. Medizin, Automotive und Sicherheit. Neteeras Komponenten und proprietäre Software ermöglichen es, über eine Vielzahl von Entfernungen hinweg hochauflösend und kostengünstig zu messen. Das Mikro-Radar ist in der Lage, eine Vielzahl von unterschiedlichen Elementen zu erfassen, wobei das anfängliche Produktangebot die Erkennung wichtiger Vitalparameter wie Herzfrequenz, Herzfrequenzvariabilität, Atmung und Pulswellengeschwindigkeit umfasst. Die Ausweitung auf andere Anwendungsfälle wird die Erkennung von verdeckten Objekten und anderen Elementen im freien Feld möglich machen.

Neteera-Lösungen benötigen keine Sichtverbindung (Line of Sight, LOS), sind umgebungsneutral und werden nicht durch Materialien wie Kleidung gestört. Die Technologie kann in andere Strukturen wie zum Beispiel in Autositze oder Smart Furniture eingebettet werden. Sub-THz- und THz-Strahlung ist intrinsisch sicher und direktional, wirkt nicht ionisierend und nicht destruktiv, und eignet sich daher für ein breites Anwendungsspektrum.

