"TAX REFUND COUNTER" am 29. November 2017 in der TOKYO SKYTREE TOWN eröffnet, um ausländischen Touristen ein verbessertes Einkaufserlebnis zu bieten

Tokio (ots/PRNewswire) - TOBU RAILWAY CO., LTD., TOBU TOWER SKYTREE CO., LTD. und TOBU TOWN SOLAMACHI CO., LTD. bewerben gemeinsam ihren "Shitamachi Wonderland"-Plan (Shitamachi ist ein traditionelles Altstadtviertel mit feudaler Atmosphäre aus der Edo-Epoche), um fünf Jahre nach Eröffnung der TOKYO SKYTREE TOWN eine neue Ära einzuläuten.

Im Rahmen dieses Plans wurde am 29. November 2017 der "TAX REFUND COUNTER" in der TOKYO SKYTREE TOWN eröffnet. Dieser Steuerrückerstattungsschalter ermöglicht Touristen aus dem Ausland die einfache Abwicklung von Steuerrückerstattungen oder -freistellungen für Waren, die sie in vielen Geschäften der TOKYO SKYTREE TOWN kaufen, und verbessert somit das Einkaufserlebnis für ausländische Besucher noch weiter.

An diesem Schalter können das Land besuchende Touristen nun Steuerrückerstattungen oder -freistellungen basierend auf den Gesamtpreisen der Waren beantragen, die sie in zahlreichen Geschäften der TOKYO SKYTREE TOWN kaufen. Früher mussten sie diese Prozeduren bei jedem einzelnen Geschäft, wo sie etwas kauften, separat durchlaufen. Am Schalter können Steuerrückerstattungs- und -freistellungsvorgänge für Waren abwickelt werden, die sie bei insgesamt 79 Geschäften in der TOKYO SKYTREE TOWN gekauft haben, einschließlich jener, die diese Vorgänge bereits selbst abwickeln.

Ab dem Frühling 2018 wird "THE SKYTREE SHOP", der offizielle Shop von TOKYO SKYTREE, an dem Projekt teilnehmen und die Anzahl der sich ebenfalls anschließenden Geschäfte wird sich schrittweise erhöhen.

Zuständige Vertreter von TOBU RAILWAY, TOBU TOWER SKYTREE und TOBU TOWN SOLAMACHI lassen verlauten, dass sie entschlossen sind, neue Maßnahmen umzusetzen, um die Serviceleistungen für das Land besuchende Touristen zu verbessern. Dies erfolgt zusätzlich zu einem offiziell von der japanischen Fremdenverkehrsbehörde (Japan National Tourism Organization - JNTO) empfohlenen Touristen-Informationsbüro, Geldwechselautomaten und kostenlosem WLAN-Service, die alle bereits in der TOKYO SKYTREE TOWN verfügbar sind.

(Bild 1: Außenansicht des "TAX REFUND COUNTER"

http://prw.kyodonews.jp/img/201712068768-O1-s7OpKRjH)

(Logo: http://prw.kyodonews.jp/img/201712068768-O4-ZA2574Nu)

(Bild 2: Gourmet-Restaurantführer

http://prw.kyodonews.jp/img/201712068768-O2-YI9sVFbI)

(Bild 3: Souvenir-Einkaufsführer

http://prw.kyodonews.jp/img/201712068768-O3-5J9WB9ja)

Weitere Details unter: http://www.tokyo-solamachi.jp/pdf/taxfree_guide.pdf

