DeloitteSmartReports.com meldet Umlaufvermögen als größtes Risiko für Kommunikationsfachleute

Utrecht, Niederlande (ots/PRNewswire) - Nach DeloitteSmartReports.com haben fast 89 % der Fachleute in der Informations- und Kommunikationsindustrie bestätigt, dass Umlaufvermögen ihr Nummer-Eins-Risiko ist. In der Bauindustrie sagen atemberaubende 90,4 % der Experten, dass strategische Güter ihre wichtigste Strategie darstellen. Dieses Monat geben DeloitteSmartReports.com kostenlose Einblicke in diese Branchen. Klicken Sie hier, um Ihren Risiko-Bericht zu erhalten (Informations- und Kommunikationssektor) oder hier, um Ihren Strategie-Bericht herunterzuladen(Bauindustrie).

Informations- und Kommunikationsrisiken

Gemäß dem Benchmarking-Bericht muss der Informations- und Kommunikationssektor sich mit 34 Risiken befassen. Umlaufvermögen mag ihr Hauptanliegen sein, aber Talent (82, %), wirtschaftliche Bedingungen (79,5 %), Erklärungspraktiken (73,5 %) und interne Kontrollen (73,2 %) vervollständigen die wichtigsten fünf. Die meisten Risiken findet man im Operations-Support (34 %), während die größten Risiken in der Kategorie "externe Faktoren" liegen.

Strategien für die Bauindustrie

Während Bauspezialisten bestätigen, dass strategische Güter (90,4 %) ihre wichtigste Strategie darstellen, sind Produkt- und Service-Innovation (86,5 %), Produktentwicklung (84,2 %), Einkommensteuer-Management (83,9 %) und Governance (82,5 %) fast ebenso wichtig. Die meisten Strategien findet man in der Kategorie "operative Gewinnmarge" (34,8 %) und die geringste Aufmerksamkeit gilt der Effizienz der Anlagen (12,8 %).

Die Benchmarking-Berichte bieten noch viel mehr nützliche Informationen:

- Eine Liste mit den 20 wichtigsten Risiken oder Strategien - Eine Trendlinie Ihrer Risiko- oder strategischen Entwicklung - Eine Kurzfassung Ihrer wichtigsten Faktoren - Eine klare Übersicht über Ihre auffallendsten Unterschiede

DeloitteSmartReports.com

Die Benchmarking-Berichte von DeloitteSmartReports.com bestehen aus Risiko- und Strategie-Berichten, die durch künstliche Intelligenz erstellt wurden. Die Technologie hinter diesen Berichten wurde von Datenwissenschaftlern von Deloitte Innovation, Niederlande, entwickelt und ist einzigartig in der Welt von heute. Sie können mit dem Security Quickscan auch herausfinden, wie sicher Ihr digitales Umfeld ist. Dieser Scan wurde von den besten Hackern der Welt entwickelt und gibt Ihnen einen guten ersten Eindruck, wie sicher Ihre Website ist.

