Aufstehen oder liegenbleiben - Schulausfall 2.0

Sicherheit auf den ersten Blick - BIWAPP zeigt, ob die Schule ausfällt oder nicht. Weiterer Text über ots und www.presseportal.de/nr/128962 / Die Verwendung dieses Bildes ist für redaktionelle Zwecke honorarfrei. Veröffentlichung bitte unter Quellenangabe: "obs/BIWAPP - Florian Reimann" Bild-Infos Download

Lüneburg (ots) - "Fällt die Schule aus oder nicht?" - diese Frage stellen sich schulpflichtige Kinder und Eltern jetzt wieder öfter. Statt auf den richtigen Zeitpunkt beim Radiosender zu warten oder einer Ente in sozialen Netzwerk aufzusitzen, vertrauen immer mehr Nutzer auf offizielle Meldungen ihrer Landkreise über die neue App BIWAPP. BIWAPP ist die Bürger Info & Warn App, mit deren Hilfe Städte und Landkreise ihre Bürger über wichtige Dinge auf dem Laufenden halten. Die Handhabung ist denkbar einfach und effizient: Stellt ein Landkreis, bzw. die Schulbehörde fest, dass die Schule ausfällt, wird diese Meldung über ein einfach zu bedienendes Redaktionssystem erstellt und versendet. Nur einen Sekundenbruchteil später werden alle App-Nutzer aus der jeweiligen Region per Push-Benachrichtigung darüber in Kenntnis gesetzt. Ausführliche Informationen über Dauer und Umfang des Schulausfalls inklusive.

Die App selber ist für die Systeme iOS und Android kostenlos verfügbar, die "Sharing-Funktion" sorgt für zusätzliche Reichweite und rasche Informationsverbreitung.

BIWAPP ist dabei mehr als nur eine Schul-Ausfall-App. Auch andere wichtige Meldungen, von der Straßensperrung bis hin zum Katastrophenfall, können über die App versendet werden. Der Bürger kann dabei sogar noch selektieren, welche Meldungen ihn erreichen sollen und für welche Orte und Regionen er auf dem Laufenden gehalten werden möchte.

BIWAPP ist in enger Zusammenarbeit mit kommunalen Partnern und deren Behörden entstanden. Mittlerweile nutzen Landkreise aus 9 Bundesländern die App für die eigene Informationspolitik - Tendenz stark steigend.

Die Städte und Landkreise verstehen BIWAPP als einen Mosaikstein in der Kommunikationspolitik von Kommunen. So wurde eine Kooperation zwischen BIWAPP und dem Bundesamt für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe (BBK) geschlossen. Das BBK betreibt die Notfall-App NINA und informiert über nationale und landesweite Gefahrenlagen. Eine Schnittstelle sorgt dafür, dass alle Meldungen, die das BBK versendet auch sofort in die App BIWAPP veröffentlicht werden. Gleiches gilt für amtliche Wetterwarnungen des Deutschen Wetterdienstes DWD: Wetterwarnungen ab der Warnstufe 3 werden ebenso in BIWAPP angezeigt.

Sollte es also tatsächlich einmal kräftiger schneien, wissen Eltern und Kinder fortan, ob sie statt der Fahrt zur Schule nicht doch eine kleine Schneeballschlacht austragen können.

Über BIWAPP

BIWAPP ist die neue Bürger Info & Warn App. BIWAPP wurde mit mehreren Landkreisen entwickelt und ist seit knapp 2 Jahren auf dem Markt verfügbar. Die App ist für iOS und Android verfügbar und wurde bereits mehr als 100.000 Mal heruntergeladen. Über 30 Landkreise aus 9 Bundesländern setzen bereits auf BIWAPP. BIWAPP ist für den Nutzer komplett kostenlos. Städte und Landkreise können den Dienst für eine Lizenzgebühr nutzen. Die App wurde von der Marktplatz GmbH - Agentur für Web & App entwickelt, einem Spezialisten für kommunale Digital-Lösungen. Das Unternehmen mit Sitz in Lüneburg ist seit 1999 am Markt aktiv und betreut mit seinen Anwendungen mehr als 300 kommunale Institutionen, darunter viele Städte, Landkreise und Ministerien.

Pressekontakt:



Ansprechpartner:

Marktplatz GmbH - Agentur für Web & App

Geschäftsführer Frank Dalock

Stresemannstr. 6, 21335 Lüneburg

fdd@marktplatz-agentur.de

www.marktplatz-agentur.de

Telefon: 04131 7899000

Original-Content von: BIWAPP, übermittelt durch news aktuell