OPTEL ÜBERNIMMT PHARMA TRACK-AND-TRACE-EINHEIT VON KÖRBER

Québec und Hamburg, Deutschland (ots/PRNewswire)

Die OPTEL GROUP, ein weltweit führendes Unternehmen in der Rückverfolgbarkeit von Lieferketten, erweitert ihre Expertise und globale Reichweite mit der Übernahme der Track-and-Trace-Einheit des Körber-Geschäftsfelds Pharma, früher bekannt als Traxeed, mit Sitz in Deutschland. Körber ist ein international führender Technologiekonzern.

Die Übernahme wird es OPTEL ermöglichen, die Expertise für Track-and-Trace-Technologien für die pharmazeutische und agrochemische Industrie auszubauen, dem Unternehmen ein zweites Standbein auf dem europäischen Markt zu verschaffen und zu seinen Diversifizierungsplänen beizutragen.

„Eine starke Präsenz auf dem deutschen Markt ist der Schlüssel zum Erfolg zur Erreichung unserer strategischen Ziele, da Deutschland ein etabliertes Technologiezentrum mit einer langjährigen Historie in der Entwicklung innovativer Lösungen für die Produktionseffizienz sowie von Industrie 4.0-Technologien ist", sagte Louis Roy, Gründer und Chief Executive Officer von OPTEL.

„Wir freuen uns, einen soliden und zukunftsorientierten neuen Eigentümer mit einem breiten internationalen Marktzugang gefunden zu haben, von dessen globalem Netzwerk und langjähriger Erfahrung im hochspezialisierten Track-and-Trace-Bereich die Kunden deutlich profitieren werden. Darüber hinaus sind wir überzeugt, dass der neue strategische Eigentümer dem Team attraktive Entwicklungsmöglichkeiten eröffnen kann", sagte Dr. Jürgen Krebs, Chief Technology Officer und Chief Operating Officer im Körber-Geschäftsfeld Pharma.

Die Akquisition ermöglicht es OPTEL, hochqualifizierte Track-and-Trace-Experten des Geschäftsfelds Pharma von Körber zu integrieren und ergänzt die bereits vorhandenen Stärken von OPTEL in den Bereichen Rückverfolgbarkeit, bildgebende Verfahren, Software und Hardware. Darüber hinaus baut sie die Präsenz des Unternehmens auf dem europäischen Markt aus, indem nach Limerick, Irland, eine zweite Betriebsstätte hinzukommt.

Zukünftig ist eine enge Zusammenarbeit zwischen OPTEL und dem Körber-Geschäftsfeld Pharma geplant. Die beiden Unternehmen planen die Unterzeichnung einer Partnerschaftsvereinbarung, durch die OPTEL zum bevorzugten Anbieter von Körber für Track-and-Trace-Lösungen für die pharmazeutische Industrie wird.

Seit seiner Gründung im Jahr 1989 hat sich OPTEL zum weltweit führenden Anbieter von Track-and-Trace-Lösungen für die pharmazeutische Industrie entwickelt. Akquisitionen in den vergangenen Jahren haben OPTEL als einziges Unternehmen positioniert, das eine lückenlose Rückverfolgbarkeit der Lieferkette gewährleistet. Das kanadische multinationale Unternehmen hat sich seitdem in andere Branchen diversifiziert, darunter Konsumgüter, Metalle und Mineralien sowie Agrochemikalien. Die Übernahme der Track-and-Trace-Einheit des Körber-Geschäftsfelds Pharma (ehemals Traxeed) soll die weitere Expansion beschleunigen.

ÜBER OPTEL

OPTEL ist ein weltweit führender Anbieter von Rückverfolgbarkeitssystemen, dessen Ziel die Verwendung seiner innovativen Technologien ist, um eine nachhaltigere Welt durch die Intelligent Supply Chain zu schaffen. OPTEL ist das einzige Unternehmen mit der Fähigkeit, eine vollständige End-to-End-Rückverfolgbarkeit zu bieten, welche detaillierte Daten bei jedem Schritt in der Lieferkette ermöglicht – vom Rohstoff bis zum Verbraucher und darüber hinaus. OPTEL, das im Jahr 1989 gegründet wurde, ist eine zertifizierte B-Corporation. Das Unternehmen hat seinen Hauptsitz in Kanada und Niederlassungen in Irland, Indien und Brasilien sowie Mitarbeiter auf der ganzen Welt.

Für weitere Informationen besuchen Sie optelgroup.com

ÜBER KÖRBER Wir sind Körber – ein internationaler Technologiekonzern mit rund 10.000 Mitarbeitern, mehr als 100 Standorten weltweit und einem gemeinsamen Ziel: Wir setzen unternehmerisches Denken in Kundenerfolge um und gestalten den technologischen Wandel. In den Geschäftsfeldern Digital, Pharma, Supply Chain, Tissue und Tabak bieten wir Produkte, Lösungen und Services, die begeistern. Auf Kundenbedürfnisse reagieren wir schnell, Ideen setzen wir nahtlos um, und mit unseren Innovationen schaffen wir Mehrwert für unsere Kunden. Dabei bauen wir verstärkt auf Ökosysteme, die die Herausforderungen von heute und morgen lösen. Die Körber AG ist die Holdinggesellschaft des Körber-Konzerns. Mehr auf koerber.com.

