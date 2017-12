Projektmanagement-Software von CAMMS schlägt 580 Mitbewerber beim erstmalig vergebenen Capterra 'Best Functionality'-Award

Berlin (ots/PRNewswire) - Camms-Enterprise Project Management-Software-Lösung mit 'Best Functionality'-Abzeichen vom weltweit führenden digitalen Marktplatz für unabhängige Business-Software-Recherche und Rezensionen geehrt

Der globale Enterprise Performance Management (EPM) Softwareanbieter CAMMS - weltweit führend bei Planungs- und Strategie-, Projekt-, Risiko- und Meeting-Management-Software sowie Budgetierungs-, Personal- und Analyselösungen - ist von der internationalen Softwarevergleichs-Seite Capterra mit dem 'Best Functionality' Badge für seine Enterprise Project Management-Applikation geehrt worden.

cammsproject, die vormals als Integrated Project Manager bekannte Software-Lösung von CAMMS, hat sich den erstmalig vergebenen jährlichen Award vor mehr als 580 anderen für die Project Management Software-Kategorie auf capterra.com gelisteten Lösungen sichern können. Capterra ist der weltweit führende digitale Marktplatz für unabhängige Business-Software-Recherche und Rezensionen.

"Capterra 'Best Badges' würdigen die von Anwendern in einer bestimmten Softwarekategorie als am besten bewerteten Produkte", so Capterra. "Die Projektmanagement-Lösung von CAMMS wurde mit Capterras Functionality Badge ausgezeichnet, und Software-Anwender bewerten die Funktionalität im Durchschnitt mit 4,6 von fünf Punkten. Es ist angesichts von mehreren hundert auf Capterra in der Kategorie Projektmanagement-Software gelisteten Produkten eine große Leistung, dieses Abzeichen für sich beanspruchen zu können".

"Die unabhängige Auszeichnung durch Capterra positioniert CAMMS als weltweit führenden Anbieter von Projektmanagement-Software", erklärt CAMMS Director Adam Collins. "Dieses hervorragende, benutzergesteuerte Feedback von einer Vielzahl von Kunden demonstriert unsere Fähigkeit, große und kleine Teams mit intuitiver Projektmanagement-Software auszustatten, die von den Anwendern tatsächlich angenommen und genutzt wird".

Capterra 'Best Badges' werden an die Produkte mit der höchsten durchschnittlichen Note aller veröffentlichten Bewertungen in der 12-monatigen Einreichungsfrist vergeben. Alle Bewertungen basieren auf echtem User-Feedback und werden von Capterra vor der Veröffentlichung unabhängig geprüft. Die Einreichfrist für die von Capterra gelisteten Projektmanagement-Softwarelösungen lag zwischen dem 15. September 2016 und dem 15. September 2017, die Ergebnisse wurden im November 2017 bekannt gegeben.

Weitere Informationen zur Methodik der Capterra 'Best Badges' und zur Ableitung der endgültigen Ratings finden Sie HIER: https://landingpages.capterra.com/capterra-about-best-of-badge/

cammsproject ist zudem als 'Pace Setter' in Gartners 2017 FrontRunners Quadrant for Project Management Software Report* positioniert worden. Details dazu finden Sie HIER: http://cammsproject.com/news/gartner-recognizes-cammsproject-as-frontrunner/

*Die Inhalte des FrontRunners Quadrant werden aus den tatsächlichen Reviews und Bewertungen der Endnutzer sowie aus den von den Anbietern gelieferten Informationen und aus öffentlich zugänglichen Produkt- und Unternehmensinformationen abgeleitet, wobei eine dokumentierte Methodologie Anwendung findet; die Ergebnisse stellen weder die Ansichten von Gartner oder eine seiner Tochtergesellschaften dar, noch stellen sie eine Billigung durch Gartner dar.

Informationen zu CAMMS

CAMMS ist ein globales Enterprise Performance Management (EPM) Softwareunternehmen, das sich der Umsetzung von Organisationsstrategien in die Realität verschrieben hat. CAMMS bietet die weltweit einzige echte End-to-End EPM-Plattform, die vollständig integriert ist.

Mit seinen Angeboten, die sich für den unabhängigen Einsatz oder als Teil einer kompletten EPM-Plattform eignen, ist CAMMS weltweit führend in den Bereichen Planungs- und Strategie-, Projekt-, Risiko- und Meeting-Management-Software sowie Budgetierungs-, Personal- und Analyselösungen.

Das 1996 gegründete CAMMS hat Zehntausende von Benutzern auf fünf Kontinenten und verfügt über Niederlassungen in Großbritannien, Nordamerika, Australien, Neuseeland und Asien. Weitere Informationen finden Sie unter www.cammsgroup.com

Regelmäßige Neuigkeiten und Updates zu CAMMS erhalten Sie über Twitter (@Cammsgroup), LinkedIn (camms-group), YouTube (cammsgroup), Facebook (cammsgroup) oder Google+ (cammsgroupsolutions).

Für weitere Medieninformationen, Interviews, Bilder oder Produktdemonstrationen kontaktieren Sie bitte:

Lachlan James, CAMMS Global Marketing Communications Manager unter +61-8-8113-4821, +61-4-3183-5658 oder lachlan.james@cammsgroup.com

Logo - https://photos.prnasia.com/prnh/20170928/1953758-1LOGO

Original-Content von: CAMMS, übermittelt durch news aktuell