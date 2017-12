Rosewood Hotel Group lanciert KHOS(TM)

Hongkong (ots/PRNewswire) - Neue globale Hotelmarke im Bereich Business Lifestyle

Rosewood Hotel Group lanciert die neue Hotelmarke KHOS(TM), ein innovatives Konzept für Business-Hotels mit einer ausgeprägten Lifestyle-Orientierung, die durch Energie, Kunst, Innovation, Kreativität, Stil und Dynamik des modernen Asien inspiriert ist. KHOS will den traditionellen Begriff des Business-Hotels auf den Kopf stellen. Die Hotels sind spezifisch für moderne Geschäftsreisende konzipiert, für die die traditionellen Grenzen von Arbeit und Freizeit nicht mehr existieren und die nicht mehr bereit sind, Stil, Inspiration, das Pflegen von Kontakten und Wellness für die vorhersehbaren Funktionalitäten eines traditionellen Business-Hotels zu opfern.

Das mongolische Wort KHOS bedeutet "Paar" und ist ein entsprechendes Symbol dafür, wie diese neue gehobene Hotelmarke Arbeit und Freizeit, Menschen und Ideen, Ost und West sowie Business und Lifestyle vermischen will. KHOS wird weltweit präsent sein und damit in die Fußstapfen seiner Gäste treten, die es in Hauptstädte und urbane Gegenden, in aufstrebende Geschäftszentren und an Resort-Destinationen zieht. Die ersten KHOS-Hotels werden 2018 eröffnet.

"Wir haben KHOS entwickelt, um die Bedürfnisse der neuen Generation an Geschäftsreisenden zu erfüllen. Das sind Menschen, die konstant unterwegs sind und sich nach eine Bleibe sehnen, die ihren dynamischen Charakter versteht, spiegelt und unterstützt", sagt Sonia Cheng, CEO der Rosewood Hotel Groupe. "Die Hotelbranche hat die Entwicklung dieser Gruppe an Reisenden verschlafen und KHOS widerspiegelt eine neue Ära im Bereich Hospitality, in dem Geschäftsreisen mit Lifestyle untrennbar verbunden sind."

KHOS-Gäste werden an dem Ort, an dem sie bleiben, eine hohe Funktionalität verlangen, aber auch eine stilvolle Praxistauglichkeit. Indem KHOS die gängige Interpretation eines Business-Hotels auf den Kopf stellt, wird die Hotelmarke die Bedürfnisse eines zeitgenössischeren, lebendigeren und gemeinschaftlicheren Arbeitsbereichs erfüllen. Die Hotels sind eine ideale Destination für Teams und Führungspersonen, um Kontakte an öffentlichen Orten zu knüpfen, die lebendig und gesellig sind. Innerhalb jeder dieser Gemeinschaften wird KHOS ebenfalls als Treffpunkt für Menschen dienen, um Bindungen einzugehen und sich von gleichgesinnten Influencern inspirieren zu lassen, die über eine unersättliche Neugier verfügen und ihre Erkenntnisse und Motivation aus den sich ständig weiterentwickelnden Bereichen der Kultur, Kunst, des Designs und der Küche ziehen.

Entsprechend dem KHOS-Geist werden traditionelle Hoteleinrichtungen und -dienstleistungen neu konzipiert, um Möglichkeiten zu schaffen, damit Mitreisende spontan interagieren, Beziehungen knüpfen und feiern können. KHOS wird ebenfalls ein Umfeld für Ruhe und Besinnung schaffen - um abzuschalten, zu meditieren und Neues zu erdenken. All dies sind wichtige Komponenten eines Lebensstils, in dem Arbeit und Freizeit miteinander in einem Kontinuum verflochten sind. Einrichtungen für Sitzungen wurden neu konzipiert und Veranstaltungsräume flexibler sowie angenehmer gestaltet, um die persönliche Interaktion neben den geschäftlichen Zwecken zu vereinfachen.

Um authentische Speisemöglichkeiten zu schaffen, die ein gemeinschaftliches Gefühl erzeugen, dient eine Fülle kulinarischer Traditionen aus ganz Asien als Inspiration, um die Menschen neugierig zu machen und sowohl die sozialen als auch die gastronomischen Bedürfnisse zu befriedigen. Innovative Ansätze in Zusammenhang mit Erholung und Entspannung - für den KHOS-Gästelebensstil von zentraler Bedeutung - werden in allen Bereichen angewandt - von Spa- und Wellness-Einrichtungen bis zu Geschäftszentren und VIP-Salons. Auch Paare, Freunde und Familien werden neben den Geschäftsreisenden ein fruchtbares Umfeld finden, das sie inspiriert, näher zusammenrückt und in dem sie gemeinsam bedeutende Erfahrungen machen können.

Die Rosewood Hotel Group, eines der weltweit führenden Hotelunternehmen, umfasst vier Marken: die Rosewood Hotels & Resorts® der absoluten Luxusklasse in Nordamerika, in der Karibik/im Atlantik, Europa, im Nahen Osten und Asien; New World Hotels & Resorts der zeitgenössischen Luxusklasse in China und in Südostasien; Pentahotels im nachbarschaftlichen Stil in Europa und Asien und KHOS(TM), eine dynamische Hotelmarke im globalen Business-Stil. Das gesamte Portfolio besteht aus 59 Hotels in 18 Ländern. Die Rosewood Hotel Group verfolgt eine durchdachte Expansionsstrategie mit dem Ziel, 120 Hotels bis 2020 zu betreiben. Weitere Informationen finden Sie unter rosewoodhotelgroup.com.

