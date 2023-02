IESE Business School

MBA der IESE Business School auf Platz drei in der Welt

München

Internationalität, Karrierechancen, Nachhaltigkeit und zufriedene Studenten - der Vollzeit-MBA der IESE Business School gehört zu den drei besten Programmen der Welt. Das geht aus dem Global MBA Ranking 2023 der Financial Times hervor.

Einer der Gründe für das gute Abschneiden der IESE Business School ist das vielfältige, internationale Lernumfeld. IESE Student:innen treffen auf Kommiliton:innen und Dozent:innen aus allen Teilen der Welt mit unterschiedlichem beruflichem Hintergrund und Erfahrungsschatz. Daraus resultieren angeregte Diskussionen im Unterricht und erfolgreiches Networking. 88 Prozent der IESE-MBA-Klassen sind international, 37 Prozent sind Frauen. Hinzu kommen zahlreiche Möglichkeiten, Auslandserfahrung zu sammeln, hier erringt IESE Platz fünf im Ranking.

Der IESE-MBA eröffnet den Studierenden dank eines engagierten Karrierezentrums und Alumni-Netzwerks neue berufliche Chancen. Das Ranking hebt mit Platz fünf im weltweiten Vergleich die Stärke des Career Services hervor. Die Effektivität des Alumni-Netzwerks rangiert auf Platz acht.

IESE fördert die Entwicklung eines jeden Einzelnen im persönlichen Kontakt, was das hervorragende Feedback der Alumni zu ihren Erfahrungen mit der IESE Business School belegt. Kleine Gruppengrößen, ein optimales Verhältnis der Anzahl an Lehrkräften und Student:innen und ein ausgeprägtes Community Building - die IESE-Absolvent:innen bewerteten ihre Zufriedenheit mit 9,61 von 10 Punkten.

Der Fokus der IESE Business School auf Nachhaltigkeit war ebenfalls von entscheidender Bedeutung. Der MBA der IESE steht weltweit an zweiter Stelle bei ESG (Environmental, Social, Governance) und Net-Zero-Strategien in der Lehre. IESEs Kursinhalte befassen sich mit ethischen, sozialen und ökologischen Fragen und zeigen Unternehmen Lösungen zur Erreichung von Klimaneutralität auf. Die IESE Business School punktete auch mit ihren Anstrengungen zur Verringerung des CO2-Fußabdrucks, Platz sechs in der Welt in diesem Bereich.

"Der IESE MBA ist für die Studenten eine alles verändernde Erfahrung. Eine, in der sie sich beruflich und persönlich weiterentwickeln", so Marc Badia, Associate Dean der IESE Business School für die MBA- und MiM-Programme. "Kein Ranking kann eine Business School in ihrer Gesamtheit erfassen. Unser hervorragendes Ergebnis zeigt aber etwas von der Magie, die einen IESE-MBA ausmacht". Badia verweist auf "die internationale Erfahrung, die den Horizont erweitert" und die "Entwicklung einer unternehmerischen Denkweise, die IESE-Absolventen innovativ und erfolgreich sein lässt, wo auch immer sie ihren Weg fortsetzen". "Unsere Absolventen sind nicht nur exzellent in dem, was sie tun, sie wollen auch die Menschen um sie herum positiv beeinflussen", so Marc Badia.

