Einmalig in Deutschland: Executive MBA von Weltniveau / IESE Business School startet mit 60 Teilnehmern aus 21 Ländern in München

Sie kommen aus aller Welt, von China über Indien bis Südafrika. 20 Frauen und 40 Männer aus 21 Ländern, Durchschnittsalter 34 Jahre - und alle bereits in Managementpositionen bei weltweiten Top-Unternehmen wie Microsoft und Novartis.

Dieser Tage startete in München der erste Executive-MBA-Studiengang einer international renommierten Business School mit Campus in Deutschland. Was gestandene Manager dazu bewegt, 18 Monate hindurch berufsbegleitend einen MBA zu absolvieren, erklärt Dr. Michael Winkler, Geschäftsführer der Münchner IESE Business School. "Unser EMBA hilft Managern, ihre Fähigkeiten entscheidend weiterzuentwickeln, neue Horizonte zu erobern. IESE bringt Entscheider aller Branchen zusammen, auf Augenhöhe, begleitet von 117 Professoren mit internationalem Renommée". Dabei werde unternehmerisches Handeln nicht nur nach dem Gewinn beurteilt, so Winkler. "Wie wirkt sich das, was ich als Manager entscheide, auf andere aus, auf Mitarbeiter, Umwelt und Gesellschaft. Ethik und Verantwortung im Wirtschaftsleben sind für IESE seit 60 Jahren Herzensthemen".

Lutz Nagel, Director Finance bei Flixbus, ist einer der Teilnehmer: "IESE bringt wahnsinnig spannende und top motivierte Menschen aus aller Welt zusammen, die sich einer großen Herausforderung stellen und nichts Geringeres als die Welt verändern möchten."

"IESE habe ich hauptsächlich gewählt, da man anhand von Business Cases aus den verschiedenen Bereichen lernt, die richtigen Entscheidungen zu treffen - und man kann über IESE ein professionelles Netzwerk aufbauen", so Nadja Karabulut, Accounting Specialist der Alphabet Fuhrparkmanagement GmbH.

Dr. Anna Magdalena Naderer, Project Manager clinical studies Klifovet AG spricht von der "unglaublichen Energie", die die Teilnehmer am Münchner IESE-Programm mitbrächten. "Man wird mitgerissen, entwickelt Gedankengänge, auf die man alleine nie käme. Genau diese Herausforderung habe ich gesucht."

"Das Executive-MBA-Programm der IESE Business School hilft Managern, eine bessere Version ihrer selbst zu werden", so EMBA-Programmdirektor Luis Garcia. Die IESE-Professoren gäben nicht nur internationales Managementwissen an die Teilnehmer weiter - im Vordergrund stehe die in Harvard entwickelte Case Study Methode, die Teilnehmer in die Rolle der Entscheider versetze. Im Laufe des Executive MBA würden über 300 reale Business Cases bearbeitet, so Garcia: "Den Trends, Gefahren und Möglichkeiten der Zukunft voraus sein - mit wem, wie und womit kann ich mich selbst und mein Unternehmen auf einen neuen Level bringen?"

Alle drei Wochen finden sich die Wirtschaftslenker von Donnerstag bis Samstag auf dem Münchner IESE-Campus ein. Dazu kommen einige Wochen intensiver Schulung, auch im internationalen Umfeld in Shanghai, São Paulo oder New York. Fintech, Digital Marketing, Design Thinking und Social Entrepreneurship sind nur einige der Themen.

Weitere Informationen: https://executivemba.iese.edu/en/munich/.

Über IESE:

Mit dem 2015 eröffneten Campus München etabliert sich die IESE Business School auch im deutschsprachigen Raum. IESE ist damit die erste und einzige der internationalen Top-Business-Schools mit einem Campus in Deutschland. "Mit Erfolg: 50.000 Alumni weltweit sprechen eine deutliche Sprache", so Managing Director Dr. Michael Winkler.

2018 feierte die renommierte Graduate School der University of Navarra 60-jähriges Jubiläum. Die Financial Times listet IESE seit fünf Jahren in Folge auf Platz 1 im weltweiten Executive Education Ranking. Die IESE Business School unterhält Campus-Standorte in Barcelona, Madrid, New York City, São Paulo und München und ist mit Büros oder durch Partnerhochschulen auf vier Kontinenten vertreten. IESE bietet akademische Zusatzausbildung für Führungskräfte auf höchstem internationalem Niveau. Die Programme richten sich gleichermaßen an Großunternehmen und den Mittelstand. IESE bietet MBA-und Doktoranden-Programme, Advanced Management Programs für die Top-Führungskräfte und Management Development Programs für die mittlere Führungsebene. In sogenannten "Customized Programs" schneidet IESE seine Management-Schulungen direkt auf das Unternehmen zu. Seit über 60 Jahren sind Harvard und IESE Partner.

