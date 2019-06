IESE Business School

IESE Business School schreibt Geschichte: zum fünften Mal in Folge Weltmeister - IESE laut Financial Times auch 2019 beste Business School der Welt im Bereich Executive Education

Die Financial Times hat die IESE Business School im fünften Jahr in Folge zur besten Business School der Welt im Bereich Executive Education gekürt. Besonders gelobt wurde, wie IESE Führungskräften Kenntnisse und Fähigkeiten vermittle und auf die speziellen Bedürfnisse der Programmteilnehmer eingehe. Ebenso waren der herausragende Lehrkörper und die Unterstützung der Alumni in den Folgejahren ausschlaggebend für den Spitzenplatz.

"IESE aktualisiert seine Programme zur akademischen Zusatzausbildung für Führungskräfte fortlaufend und erfüllt so die Bedürfnisse von Wirtschaftslenkern und Firmenkunden. Neue Kenntnisse und Fähigkeiten werden vermittelt, durch Professoren von internationalem Renommée", so Dr. Michael Winkler, Managing Director des IESE-Campus München. All das zahle sich aus, wie das jüngste Financial-Times-Ranking beweise. "Wir sind unglaublich stolz auf dieses schon fast historische Ergebnis, es zeigt das Vertrauen unserer Alumni, Programmteilnehmer und Firmenkunden in IESE. Unsere herausragenden Programme zeigen unsere Vordenkerrolle, die auf den Forschungsergebnissen unserer Professoren basiert", so Mireia Rius, Associate Dean of Executive Education und Mitglied des Executive Committee von IESE.

Die Welt entwickle sich schnell weiter, neue Fähigkeiten und Kenntnisse seien gefordert, um Unternehmen in die Zukunft zu führen, so Michael Winkler. IESE setze auf die intellektuellen Stärken seines Lehrkörpers und innovative Lehrmethoden, um auch Top-Führungskräften genau das vermitteln zu können. Das heute veröffentlichte "FT Executive Education Ranking 2019" analysiert zwei Arten von Programmen für Führungskräfte: maßgeschneiderte Programme für Firmen sowie offene Programme für Führungskräfte aller Arten von Unternehmen. Die FT erstellt getrennte Rankings für "Custom Programs" und "Open Programs" ebenso wie ein Gesamtranking. Neben dem ersten Platz im Gesamtranking belegt IESE auch den ersten Platz bei den "Custom Programs" und den sechsten Platz bei den "Open Programs".

Bei den kundenspezifischen Programmen erzielte IESE auf breiter Front gute Noten, mit Positionen unter den Top zwei in elf der 15 Kategorien. Darunter Kriterien wie die Programmvorbereitung, wo sich IESE durch die Interaktion mit den Kunden und die Fähigkeit, Spitzenforschung in seine Programme zu integrieren, auszeichnet. Zu den Firmenkunden gehören unter anderem Abertis, BBVA, BMW Group, Boehringer-Ingelheim, Caixabank, ENAGAS, Enterprise Ireland, ERSTE, GRUPO CORREOS, IDOM, NATURGY, Nissan, Oracle, Rijkzwaan, Schneider Electric, Shiseido, Telefonica, Traton, UNDP und United Parcel Service.

Die Teilnehmer der offenen Programme schätzten, wie IESE innovative Denkweisen, Fähigkeiten und Perspektiven vermittle, die relevant seien für den Unternehmensalltag. Auch wie sich IESE nach den Programmen mit Fortbildungen und Netzwerken um das Fortkommen seiner Alumni sorge, sei vorbildlich. IESEs Kooperationen mit Top-Business Schools wie Harvard, Wharton und CEIBS eröffneten reiche Möglichkeiten.

Mehr als 5000 Teilnehmer rund um den Globus absolvieren jährlich maßgeschneiderte IESE-Firmenprogramme. An seinen Standorten in Barcelona, Madrid, New York, München und São Paulo bietet die IESE Business School zudem über 30 offene Programme sowie 40 weitere themenspezifische Programme an. Das Ranking der Financial Times basiert unter anderem auf Umfrageergebnissen unter Teilnehmern der verschiedenen Programme.

Link: https://www.ft.com/content/74bedbda-76fa-11e9-b0ec-7dff87b9a4a2.

